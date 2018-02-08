Не понравилась музыка. В Тернопольской области избили музыкантов

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В доме культуры села Новоставцы Тернопольской области на дискотеке избили музыкантов, среди которых был несовершеннолетний.

"В какой-то момент присутствующим на дискотеке молодым людям не понравилась песня, которую пели музыканты. Поэтому долго не думая, поднялись на сцену и спровоцировали конфликт. Больше всего досталось солисту — 17-летнему студенту из села Зеленая. Парню нанесли несколько ударов в лицо. Пострадавший с заявлением обратился в милицию", — сообщает подробности полиция.

Уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, следователи Бучацкого отделения полиции начали по двоим жителям села Медведевцы.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты "Национального корпуса" задержали и избили двух мужчин, которые распространяли якобы агитационные листовки с призывами сопротивляться "нацистской оккупации".