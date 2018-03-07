Гордон похвастался тем, как львовяне "наказали" титушек из "Свободы"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. "Титушки" из ВО "Свобода" под давлением общественного внимания были вынуждены отказаться от планов сорвать творческий вечер журналиста Дмитрия Гордона во Львове во вторник, 6 марта. Об этом в своем Facebook заявил сам Гордон.

"Львовяне показали, что их не испугаешь угрозами беспорядков, и пришли на мой творческий вечер в филармонию. Они высказали своё отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом. Спасибо за вашу смелость!

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Благодаря максимальному освещению этой ситуации коллегами-журналистами, титушки вынуждены были отказаться от своих планов сорвать мероприятие и устроить провокацию на крови. Искреннее спасибо всем, кто нас поддержал. Не буду перечислять здесь всех коллег, но мы всех помним и персонально благодарны", — написал журналист.

При этом Гордон решил лично сказать спасибо "президенту, министерству внутренних дел, Нацполиции и местным львовским ребятам-полицейским, которые на высоком уровне обеспечили безопасность людей".

Facebook Дмитрия Гордона Комментарий Дмитрия Гордона

Между тем стоит отметить, что накануне во Львове радикально настроенные активисты все же смогли "проявит" себя, попытавшись сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык. В частности, активисты заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета перед началом концерта, проникли в гримерку Билык и требовали от артистки признать Россию "страной-агрессором", а Крым — оккупированной территорией.

Концерт начался лишь после того, как Билык высказалась в нужном для радикалов ключе.