Язык до крови доведет. Национализм в Украине... крепчает

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Переходят все грани

Вопросы войны в Донбассе, языка и истории остаются крайне болезненными в Украине. Однако националисты в последнее время то и дело подливают "масла в огонь" своими резкими, порой открыто оскорбительными высказываниями.

Так, глава Черниговской областной организации ВО "Свобода" Руслан Андрийко решил подключиться к скандалу вокруг недавнего интервью бывшего депутата Рады Ирины Фарион, в котором она назвала русскоязычных граждан Украины "гибридами, отступниками, ренегатами и предателями".

Напомним, скандально известная "свободовка" не только жестко высказалась в адрес украинцев, разговаривающих по-русски, но и предложила таких граждан лишать работы и образования.

"Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", — подчеркнула она.

Андрийко решил продолжить эту темы и вовсе обозвал русскоязычных украинцев "тупыми". По его мнению, тупость человека заключается в неспособности выучить украинский язык.

"Человек, который живет годами в Украине и не может выучить украинский язык — тупорылый человек. Человека стоит лишать работы и учебы, не потому что он русскоязычный, а потому что тупой…" — написал Андрийко на своей странице в Facebook.

"Отличился" на днях и лидер ОУН Николай Коханивский. В годовщину событий в Одессе 2 мая, когда в ходе столкновений и при пожаре в Доме профсоюзов погибли 48 человек, Коханивский предложил из трагедии сделать государственный праздник.

Ведь, по его мнению, именно в этот день в 2014 году украинцы Одессы остановили и победили "русскую весну".

"Одесса 2 мая 2014. Я помню, я горжусь! А еще я верю, что очень скоро именно этот день (а не ватные "первадевятамая") будет в Свободной Украине государственным праздником! Ведь именно 2.05.2014 г. украинцы Одессы остановили и победили "русскую весну"! Слава Нации!" — написал Коханивский в Facebook.

По случаю трагических событий в Одессе 2 мая провела свой митинг и партия "Национальный корпус" (создана на базе полка "Азов"), который изначально анонсировала его как "исключительно мирный" марш. Однако, как всегда, не обошлось и тут без эксцессов.

Как отмечает обозреватель Александр Дубинский, прошедший в Одессе марш "Нацкорпуса" очень интересен с точки зрения изучения неонацизма.

Думская.net Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018

"На второй минуте (2:20) руководитель руководитель одесской областной ячейки "Правого Сектора" Татьяна Сойкина сообщает, что Нацкорпус очистит Украину от ж_дов. Ст.161 Криминального кодекса ("разжигание межнациональной вражды"). На митинге также видны флаги и слышны радостные крики представителей партии "Свобода". Было бы интересно и познавательно узнать, какими методами Украину будут очищать от ж_дов указанные политические силы и объединения", — пишет Дубинский у себя в Facebook, публикуя соответствующее видео (см. здесь).

Скандал из-за граффити

В Днепре из-за надписи в честь дивизию СС "Галичина" произошел конфликт между жителями одного из домов по проспекту Мира и активистами праворадикальной организации "С14".

По словам местных жителей, они были возмущены тем, что вблизи их дома в конце апреля неизвестные им лица создали граффити в честь дивизии СС "Галичина". Один из жильцов дома зарисовал надпись.

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Когда представители "С14" пришли ее восстановить, возникла конфликтная ситуация с потасовкой.

В "С14" подтвердили, что граффити было создано их активистами, а члены и сторонники организации пытались его восстановить. Националисты не отрицают, что на месте происшествия произошла потасовка, но отмечают, что спровоцировали ее "нетрезвые жители".

По материалам из открытых источников интернет