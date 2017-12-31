Неотъемлемая часть нашей жизни. Все политические скандалы года

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Тарелки Геращенко

Под конец года со своеобразным потчеванием произошел конфуз у народного депутата "Народного фронта" Антона Геращенко. В сеть слили кадры, на которых народный избранник в одном из ресторанов вылизывает тарелку после трапезы. Короткий видеоролик быстро приобрел популярность и стал вирусным.

В ответ Геращенко заявил, что обедал в ресторане "Бао" с заместителем посла Японии в Украине Мичио Харада, а такое поведение — искренняя благодарность повару за вкусную еду. "Я люблю восточную кухню. А одно блюдо было особенно вкусным. Заметив это японский дипломат рассказал, что в Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска. И в японской традиции это не считается зазорным", — пояснил депутат, заявив также, что вылизанная тарелка в ресторанах Франции считается хорошим тоном.

Позднее выяснилось, что Геращенко в вылизывании тарелок не одинок. Советник главы МВД Зорян Шкиряк также заявил, что "всегда облизывает тарелки, когда ему очень вкусно".

На колени за Бандеру!

Громкие перепалки традиционно провоцировала экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина Фарион. Апогеем стала ее стычка с журналистом Дмитрием Гордоном. Спор возник из-за языкового вопроса, в котором Фарион считала, что те украинцы, которые не будут использовать украинский язык в повседневной жизни, не должны в стране получать образования и работу. В ответ журналист предложил Фарион в присутствии телекамер пройти полиграф и ответить на вопросы, не является ли она агентом российских спецслужб и нет ли у нее психического заболевания.

Позднее Фарион заявила, что успешно прошла тест на полиграфе, и потребовала от Гордона приехать в Старый Угринов Ивано-Франковской области и попросить прощения у нее и Степана Бандеры и желательно на коленях.

Вынеси козла

Примечательное событие произошло в 2017 году с супругой генерального прокурора и народным депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Ириной Луценко. В октябре во время рассмотрения в Раде законопроекта по Донбассу в сессионном зале произошли стычки и народная избранница весьма нестандартно призвала коллегу по фракции Олега Недаву вынести внефракционного нардепа Юрия Левченко, который бросил дымовую шашку в президиум Рады, из зала: "Олег, вынеси козла! Олег! Недава! Вынеси козла!".

Благодаря этой фразе супруга Юрия Луценко стала новой звездой соцсетей, а генпрокурор вступился за супругу, заявив, что она "настоящая и обходится без пиарщиков".

"Иногда лучше молчать"

В 2017 году перепалки неоднократно возникали у замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, при чем с главами Закарпатской областной госадминистрации Геннадием Москалем и Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским.

Скандал у Туки с Жебривским разгорелся, на первый взгляд, из-за чисто экологической проблематики Донбасса, но без кулуарных политических разборок явно не обошлось. Так, Тука заявил, что, мол, из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо переселять оттуда местных жителей. В ответ Жебривский резко раскритиковал идею Туки и заявил, что "иногда лучше молчать, чем говорить". Реакция Туки на такие слова не заставила себя долго ждать. В ответ чиновник обозвал Жебривского "политическим страусом".

В конце года Тука переключился на Закарпатье, заявив, что местные власти не обращают внимания на проявления "мягкого сепаратизма" в регионе. Москаль в ответ разъяснил, что регион не находится под оккупацией, а венгерская община никакой угрозы Украине не несет.

"Я Туке набью морду, если он еще раз вспомнит о Закарпатье. Великий политолог <…>. Пусть идет наводить порядок на оккупированных территориях", — резюмировал Москаль.

В ответ на угрозу мордобоя Тука обозвал Москаля "мусорским хамлом".

"Цветы" и "кактусы"

Отношения Верховной Рады и генерального прокурора Юрия Луценко, который подает в парламент представления на снятие с народных избранников неприкосновенности, по итогам года сложно назвать безоблачными. Летом Луценко поскандалил с первым зампредседателя комитета ВР по вопросам регламента Павлом Пинзеником в кулуарах после заседания комитета, на котором рассматривалось представление ГПУ на нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Луценко раскритиковал работу регламентного комитета и лично Пинзеника и послал его к "спонсору". В то же время Пинзеник вспомнил Луценко его слова о том, что "жаль, что депутаты не цветы, потому что они не хотят добровольно сажаться".

"Превратите депутатов в растения, пусть они выполняют вашу волю и не выпендриваются", — сказал Пинзеник. Луценко, в свою очередь, обвинил руководство комитета в "позорном прикрытии" своего коллеги Дейдея.

"Вы превратили их в кактусов, которых нельзя трогать, потому что вы на комитете, не выходя в Верховную Раду, решили, что вы знаете лучше закон, чем все остальные. Вы не суд, вы здесь должны делать технические вещи — передавать эти документы на рассмотрение в зал Верховной Рады", — сказал ему Луценко и добавил: "Идите уже к спонсору".

Позже он сказал, что комитет "явно покрывает народного депутата от того, чтобы он отвечал на вопросы следователя или детектива так же как любые другие граждане Украины".

Антисемитизм Савченко

Периодически возникающая у украинского истеблишмента тема антисемитизма "всплыла" в 2017-ом году у народной избранницы Надежды Савченко, спровоцировав немалый скандал. В эфире одного из телеканалов зрительница задала Савченко вопрос, почему никто не говорит о "еврейском иге"?

"Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не-украинскую, скажем так. Говорить про это можно — что с этим делать? Надо думать и действовать!" — заявила в ответ Савченко.

Позднее Савченко решила объясниться в соцсети.

"После крайнего эфира на News One ко мне обратилось много евреев, особенно много было из Одессы, и все говорили, что нынешнюю власть в Украине они своей тоже не признают :-) Итак, ищем дальше, чье же оно то "иго" в Украине?… Потому что украинская по крови и по духу власть — это та, что любит Украинскую Землю больше всего и заботится о Украинском Народе, независимо от национальности, вероисповедания или цвета кожи, все в Украине могут жить в экономическом достатке, в мире и согласии!" — написала нардеп. Впрочем, эксперты, комментируя скандал вокруг Савченко, отмечали, что бытовой антисемитизм в контексте заявления нардепа, вышел за рамки быта.

Гройсман и "мама коррупции"

В 2017 году периодически обменивались "любезностями" премьер-министр Владимир Гройсман и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. В феврале Гройсман назвал Тимошенко "матерью коррупции", а та в свою очередь обозвала его "неадекватом".

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Позднее Гройсман разразился идеей, что Тимошенко можно передать Москве в случае проигрыша Украины в Стокгольмском суде по газовому делу, поскольку она подписывала договор и должна нести ответственность. В ответ Тимошенко сравнила Гройсмана с упаковочной пленкой с пузырьками.

Операция "парасюкизация"

Не отступал от своего амплуа в течение года один из самых драчливых парламентариев Владимир Парасюк. В феврале на месте ж/д блокады в Бахмуте (в прошлом — Артемовск) нардеп ударил полицейского, в итоге сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Уже в марте Парасюк устроил дебош с полицией на блокпосту в Славянске, в ходе которого полиция открыла огонь. По версии полиции, нардеп оскорблял и напал на правоохранителей, пытаясь вырвать оружие. Парасюк все отрицал, обвиняя полицейских во лжи. Позднее этот конфликт спровоцировал блокаду трибуны в Раде силовиками. Осенью в ходе протестов у здания парламента нардеп устроил потасовку с начальником управления государственной охраны Украины, экс-министром обороны Валерием Гелетеем.

В конце года Парасюк отметился в Мариуполе. Нардеп ударил двух полицейских во время оглашения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения экс-добровольцам АТО Анатолию Виногродскому и Леониду Литвиненко, которые подозреваются в разбойном нападении. Правоохранители в момент инцидента находились при исполнении служебных обязанностей и осуществляли видеосъемку судебного заседания.

В результате инцидента полиция возбудила уголовное дело в отношении Парасюка, однако правоохранители и ранее расследовали скандальные выходки нардепа, что, впрочем, ни к каким результатам не привело.

Драки, шашки, кулаки

К дракам, происходящим в стенах парламента, а также к неадекватным выходкам депутатов Рады многие уже привыкли, но ситуация в течение года периодически обострялась.

После начала шестой сессии Рады депутаты фракции БПП Олег Барна и Иван Мельничук устроили потасовку в ВР с Сергеем Лещенко и порвали ему пиджак за то, что он у себя в Facebook назвал их "прогульщиками" и "шестерками" президента, а затем еврооптимисты во главе с депутатами Мустафой Найемом и тем же Лещенко совместно с "Батькивщиной" заблокировали трибуну Рады, пригрозив новым Майданом.

А вот в начале октября депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Левченко во время рассмотрения законопроектов по Донбассу бросил дымовую шашку в президиум Рады.

Впрочем, народные избранники активно дерутся не только в парламенте, но и за его пределами. При чем, как атакуют сами, так и становятся объектами нападений. Так, в начале года нардепу Егору Соболеву разбили нос под Администрацией президента в ходе стычек сторонников блокады Донбасса с правоохранителями.

Летом конфликт разгорелся между нардепами Радикальной партии Игорем Мосийчуком и членом фракции «Блок Петра Порошенко» Сергеем Каплиным. В здании Печерского районного суда, где рассматривалось дело по совмещению Олегом Ляшко мандата и работы в газете, Мосийчук плюнул в лицо Каплину, после чего между ними началась драка.

Осенью все тот же Барна попал под раздачу, однако уже протестующих под ВР — митингующие устроили ему "коридор позора": толкали и плевали на него.

Украинская правда Нападения на нардепа Олега Барну

Досталось и нардепу (БПП) Юлию Мамчуру: разгневанные митингующие дергали его за костюм и оскорбляли. Под горячую руку протестующих попался в ходе протестов коллега Мамчура и Барны по фракции Алексей Гончаренко. Нардеп пытался пройти к зданию Рады через толпу участников митинга на Грушевского, когда в него полетели яйца.

Яйцами также забросали нардепа Виктора Чумака, но уже не в Киеве, а в Черновцах. После "яичной атаки" его также облили кефиром.

А вот депутат фракции "Народный фронт" Юрий Береза, который также является президентом СК "Днепр-1", попал под кулаки ультрас футбольного клуба «Днепр». Фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба и избив присутствующего на стадионе нардепа. В ответ Береза заявил, что на украинские стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов.

112 Украина Ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу

Страсти в Днепре

Скандальным год, как впрочем и предыдущие, выдался для мэра Днепра Бориса Филатова. Весной одиозный городской глава избил экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея с обещанием "выколоть глаза". Филатов же заявил, что никого не бил.

Позднее в Днепре обострилось противостояние между мэром и местными депутатами. Последние обвинили секретаря горсовета и председателя бюджетной комиссии в коррупции, а Филатов не поскупился на выражения и назвал депутатов "мразями". В мае после столкновений в городе Филатов прекратил финансирование ветеранских организаций, а после этого оскандалился с поддержкой нового начальника областной Нацполиции Виталия Глуховери и назначением командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана Андрея Ткаченко руководителем коммунального предприятия "Муниципальная полиция".

Правда, и этого оказалось мало. В конце лета Филатов обратился к коллегам и заявил, что устал от вранья, хамства, лени, тупости и пьянства на рабочих местах, а ко Дню учителя сделал громкое заявление об увольнении всех педагогов, которые "позволяют себе сепаратистские высказывания". Наряду с этим Филатов не забывает поразмышлять о вечном. Так, в конце ноября, когда Днепр буквально был парализован в результате непогоды и сильнейшего гололеда, Филатов у себя в Facebook предавался размышлениям на тему отношений с Россией и русского мира.

По материалам открытых источников интернет