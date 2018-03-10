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    Дунья Миятович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович
    Журналисты за последние 25 лет стали мишенью для гнева властей - Миятович
    19:22 27.10.2016
    46
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович заявила, что убийства журналистов стали настолько распространенными, что общественность уже не замечает, когда их убивают на работе.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Свобода слова в Украине: есть или нет? Оценки международных организаций
    17:55 25.10.2016
    1526
    На сегодняшний день международные медиаэксперты неоднозначно оценивают ситуацию со СМИ в Украине: с одной стороны, фиксируют улучшение позиций в рейтингах свободы слова, а с другой – обеспокоены ростом числа преступлений против журналистов.
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович
    Миятович: Украине нужно усилить расследования преступлений против журналистов
    22:28 14.10.2016
    82
    На встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Миятович подчеркнула, что дела украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, как и прежде, среди приоритетных вопросов для нее.
    Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин
    Новые обстоятельства. Адвокат Фейгин о журналисте Сущенко
    17:27 04.10.2016
    2386Задержание украинских журналистов в РФ
    Адвокат Марк Фейгин в эфире радиостанции Голос Столицы сказал, что к Роману Сущенко его все еще не пропустили, и официальные власти никак это не объясняют.
    Флаги ОБСЕ и Украины. Архивное фото
    В ОБСЕ осудили поджог телеканала "Интер"
    02:54 06.09.2016
    917Нападение и поджог на канале "Интер"
    По заявлению Дуньи Миятович, в ОБСЕ приветствуют быстрое начало расследования со стороны властей. В организации "надеются, что они сделают все от них зависящее, чтобы гарантировать безопасную работу сотрудникам "Интера".
    Акция в поддержку сайта Миротворец под зданием Министерства информполитики
    В ОБСЕ требуют наказать причастных к публикации данных журналистов
    02:05 03.06.2016
    325Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Необходимо быстро и прозрачно провести расследование и установить личности тех, кто виноват в обнародовании личных данных журналистов, аккредитованных в Донбассе, заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.
    Флаги Украины и ОБСЕ
    В ОБСЕ раскритиковали недавний запрет на российские фильмы в Украине
    15:57 22.04.2016
    2724Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович подчеркнула, что "недавние законодательные меры в Украине могут ограничить свободный обмен информацией".
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович
    В ОБСЕ обеспокоены блокированием и проверкой "Интера"
    19:42 26.02.2016
    393Поджог офиса телеканала "Интер"
    Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвала власти Украины принять эффективные меры для предотвращения попыток запугивания и обеспечить свободу и безопасность работы для представителей СМИ.
    Акция Азова под зданием телеканала Интер
    В ОБСЕ обеспокоены безопасностью журналистов телеканала "Интер"
    14:21 25.02.2016
    552Поджог офиса телеканала "Интер"
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович заявила, что она обеспокоена безопасностью журналистов телевизионного канала "Интер" в Киеве, у здания которого проходят протесты.
    МИД РФ
    ОБСЕ избирательно реагирует на нарушения прав журналистов в Украине - МИД РФ
    11:00 19.11.2015
    124
    По мнению уполномоченного внешнеполитического ведомства по правам человека, в ряде европейских стран дискриминация в отношении российских СМИ приобрела системный характер.
    Удостоверение журналиста. Архивное фото
    Что скрывается за санкциями Украины против журналистов
    14:04 18.09.2015
    956Санкции Порошенко против журналистов
    Среди иностранных журналистов, попавших в санкционный список президентского указа, а всего в перечне 41 фамилия из 16 стран мира, есть несколько человек, с которыми я лично был знаком.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    В ОБСЕ призвали Порошенко исключить журналистов из санкционных списков
    14:20 17.09.2015
    122Санкции Порошенко против журналистов
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович считает, что введение чрезмерных ограничений, которые сдерживают свободное передвижение журналистов - это не тот путь, который обеспечивает безопасность.
    Журналист. Архивное фото
    ОБСЕ призвала власти Армении обеспечить безопасность журналистов
    18:57 23.06.2015
    129Революционная Армения
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович призвала власти Армении немедленно расследовать инциденты с задержанием журналистов.
    Советская символика. Архивное фото
    Закон о декоммунизации является потенциальной угрозой свободе слова - ОБСЕ
    18:30 18.05.2015
    789
    Дунья Миятович, представитель ОБСЕ по свободе СМИ, считает, что принятый парламентом Украины закон о декоммунизации потенциальной угрозой свободе слова в СМИ.
    На месте убийства Олеся Бузины
    Убийство Олеся Бузины: "Это только начало..."
    15:27 17.04.2015
    126553Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Реакция на политические убийства в сегодняшней Украине чуть ли не страшнее самих убийств. Как можно было в столь краткие сроки довести общество (точнее, значительную его часть) до такой высокой степени озверения?
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович
    Миятович: убийство Бузины - напоминание об опасностях для журналистов
    18:16 16.04.2015
    1919Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Миятович повторила свой призыв к украинским властям расследовать все убийства журналистов и напомнила об убийстве журналиста Сергея Сухобока в Киеве 13 апреля, сообщает ОБСЕ.
    Facebook и Twitter
    АТО на выдохе, но информационный фронт еще не закрыт
    12:16 09.03.2015
    1921Донбасс - мир?
    Украинцев убеждают в том, что Россия ведет информационную войну против Украины, а Киев противостоит "информационной агрессии". Но, если приглядеться, оказывается, что Украина чаще нападает, чем обороняется.
    МИА Россия сегодня
    Реакция ОБСЕ на ситуацию со СМИ РФ в Украине недостаточна - Келин
    19:22 27.02.2015
    281
    По словам постпреда России Андрея Келина при ОБСЕ, "Украина в другом направлении движется, а не в сторону демократии".
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович
    Представитель ОБСЕ назвала "чрезмерными" ограничения в отношении СМИ РФ
    17:15 26.02.2015
    284Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Дунья Миятович заявила, что "отсутствие прозрачности в этом вопросе вселяет тревогу". По ее словам, власти должны полностью раскрыть свои причины для этих шагов и предоставить полный список затронутых СМИ.
    Журналистка телеканала Lifenews Евгения Змановская во время задержания в Киеве
    СМИ РФ в Украине: недальновидная политика
    15:15 26.02.2015
    491
    Декларируя на словах стремление к европейским стандартам, власть незаметно для себя взяла за основу лучшие образцы тоталитарной системы. Объявление охоты на российских журналистов рискует накрыть Украину информационным занавесом.
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