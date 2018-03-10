На сегодняшний день международные медиаэксперты неоднозначно оценивают ситуацию со СМИ в Украине: с одной стороны, фиксируют улучшение позиций в рейтингах свободы слова, а с другой – обеспокоены ростом числа преступлений против журналистов.
На встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Миятович подчеркнула, что дела украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, как и прежде, среди приоритетных вопросов для нее.
По заявлению Дуньи Миятович, в ОБСЕ приветствуют быстрое начало расследования со стороны властей. В организации "надеются, что они сделают все от них зависящее, чтобы гарантировать безопасную работу сотрудникам "Интера".
Необходимо быстро и прозрачно провести расследование и установить личности тех, кто виноват в обнародовании личных данных журналистов, аккредитованных в Донбассе, заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвала власти Украины принять эффективные меры для предотвращения попыток запугивания и обеспечить свободу и безопасность работы для представителей СМИ.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович считает, что введение чрезмерных ограничений, которые сдерживают свободное передвижение журналистов - это не тот путь, который обеспечивает безопасность.
Реакция на политические убийства в сегодняшней Украине чуть ли не страшнее самих убийств. Как можно было в столь краткие сроки довести общество (точнее, значительную его часть) до такой высокой степени озверения?
Украинцев убеждают в том, что Россия ведет информационную войну против Украины, а Киев противостоит "информационной агрессии". Но, если приглядеться, оказывается, что Украина чаще нападает, чем обороняется.
Дунья Миятович заявила, что "отсутствие прозрачности в этом вопросе вселяет тревогу". По ее словам, власти должны полностью раскрыть свои причины для этих шагов и предоставить полный список затронутых СМИ.
Декларируя на словах стремление к европейским стандартам, власть незаметно для себя взяла за основу лучшие образцы тоталитарной системы. Объявление охоты на российских журналистов рискует накрыть Украину информационным занавесом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".