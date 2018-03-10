В этом году знаменитый универмаг встречает свою 150-ю зиму. Юбилей решили отметить широко и пригласили к участию сразу несколько популярных мировых марок - Lancome, Evian, Longines, Christian Louboutin, Sonia Rykiel и Burberry.
Знаменитый форвард сборной Франции стал объектом полицейского расследования по факту шантажа своего партнера по команде. Ранее по делу проводилось задержание еще одного известного игрока - Джибриля Сиссе.
Как отмечается, работа по поиску решений практических вопросов урегулирования кризиса в Украине, в том числе с учетом достигнутых 2 октября на парижском саммите "нормандской четверки" договоренностей, будет продолжена.
Как отмечается, работа по поиску решений практических вопросов урегулирования кризиса в Украине, в том числе с учетом достигнутых 2 октября на парижском саммите "нормандской четверки" договоренностей, будет продолжена.
Эти наряды — результат совместного творчества перспективных модельеров и всемирно известных шоколатье. Посетители Salon du Chocolat могут увидеть платья не только на модном шоу, но и на специализированной выставке.
Как заявил глава государства, Крайне важна договоренность усилить миссию ОБСЕ в Донбассе. Порошенко настаивает, чтобы наблюдатели имели доступ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР "по всей глубине".
Среди выставляемых на аукцион вещей поэта - последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное на проездном билете от 11 июня 1980 года, по предварительным оценкам, цена лота составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро.
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев отметил, что в ближайшее время власти Украины ожидают, что процесс разблокировки и ускорения процесса обмена пленными "сдвинется с мертвой точки".
Вернувшись из Парижа, где проходила встреча в нормандском формате, президент Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам, в котором сделал ряд важных заявлений относительно перспектив мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Сегодня мировые СМИ уделили немало внимания обсуждению результатов парижской встречи "нормандской четверки", где обсуждались вопросы проведения выборов на востоке Украины. Насколько поможет урегулировать кризис на Донбассе проведение местных выборов?
Как заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в воскресенье, в Париже в "нормандском формате" обсуждались термины и шаги касательно ускорения и усиления имплементации минских соглашений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".