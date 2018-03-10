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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Новак Джокович. Архивное фото
    Джокович обыграл Бердыха и вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже
    02:53 07.11.2015
    38
    Первая ракетка турнира Джокович в четвертьфинале одолел пятого сеяного чеха Томаша Бердыха со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
    Актриса Кейт Уинслет
    Кейт Уинслет презентовала рождественские витрины в магазине Парижа
    22:47 06.11.2015
    154
    В этом году знаменитый универмаг встречает свою 150-ю зиму. Юбилей решили отметить широко и пригласили к участию сразу несколько популярных мировых марок - Lancome, Evian, Longines, Christian Louboutin, Sonia Rykiel и Burberry.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Футболист "Реала" Карим Бензема арестован по делу о шантаже Матье Вальбуэна
    10:59 04.11.2015
    1332
    Знаменитый форвард сборной Франции стал объектом полицейского расследования по факту шантажа своего партнера по команде. Ранее по делу проводилось задержание еще одного известного игрока - Джибриля Сиссе.
    Французский спайдермен покорил здание в 36 этажей. Видео
    Французский спайдермен покорил здание в 36 этажей 
    23:41 03.11.2015
    113
    Известный французский скалолаз Ален Робер покорил очередной 36-этажный небоскреб. 53-летний мужчина, которого называют "французским спайдерменом", взобрался на бизнес-центр в Париже.
    Здание МИД РФ
    Встреча глав МИД "нормандской четверки" ожидается в начале ноября - МИД РФ
    13:06 29.10.2015
    238Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Как отмечается, работа по поиску решений практических вопросов урегулирования кризиса в Украине, в том числе с учетом достигнутых 2 октября на парижском саммите "нормандской четверки" договоренностей, будет продолжена.
    Встреча нормандской четверки в Париже
    Встреча "нормандской четверки" ожидается на следующей неделе - Захарова
    12:55 29.10.2015
    79Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Как отмечается, работа по поиску решений практических вопросов урегулирования кризиса в Украине, в том числе с учетом достигнутых 2 октября на парижском саммите "нормандской четверки" договоренностей, будет продолжена.
    На модном показе в Париже представили платья из шоколада. Видео
    Платья из шоколада на модном показе в Париже 
    14:56 28.10.2015
    283
    Эти наряды — результат совместного творчества перспективных модельеров и всемирно известных шоколатье. Посетители Salon du Chocolat могут увидеть платья не только на модном шоу, но и на специализированной выставке.
    Мигранты в Европе. Архивное фото
    В Париже началась эвакуация крупного лагеря мигрантов
    08:23 23.10.2015
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    Согласно данным СМИ, эвакуация началась рано утром в пятницу, однако к началу мероприятия многие беженцы уже успели покинуть здание. На месте для мигрантов был подготовлен спецтранспорт.
    Актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
    Марина Влади объяснила, зачем выставила вещи Высоцкого на аукцион
    18:01 13.10.2015
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    По словам актрисы, пришло время перебраться поближе к Парижу, и "дело не только в деньгах". Влади подчеркнула, что "поворачивает" свою жизнь и "бросается в будущее".
    Переговоры нормандской четверки в Париже
    Порошенко связал перемирие в Донбассе со встречей "нормандской четверки"
    04:39 12.10.2015
    196Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как заявил глава государства, Крайне важна договоренность усилить миссию ОБСЕ в Донбассе. Порошенко настаивает, чтобы наблюдатели имели доступ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР "по всей глубине".
    Марина Влади и Владимир Высоцкий
    Марина Влади выставляет личные вещи Высоцкого на аукцион в Париже
    03:15 12.10.2015
    497
    Среди выставляемых на аукцион вещей поэта - последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное на проездном билете от 11 июня 1980 года, по предварительным оценкам, цена лота составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро.
    Круглый стол на тему Перезагрузка Донбасса
    Эксперт: встреча "нормандской четверки" закончилась с ничейным счетом
    16:54 05.10.2015
    484Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркнул спорный момент иммунитета для участников выборов на неконтролируемых Украиной территориях.
    Встреча нормандской четверки в Париже
    Политолог: "нормандская четверка" ни о чем не договорилась в Париже
    16:26 05.10.2015
    320Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Как уточнил Руслан Бортник, свидетельство того, что Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин ни о чем в Париже не договорились, стало отсутствие какого-либо общего заявления.
    Обмен пленными в Донецкой области. Архивное фото
    АП: "нормандская четверка" обсуждала возобновление обмена пленными в Донбассе
    16:17 05.10.2015
    78Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев отметил, что в ближайшее время власти Украины ожидают, что процесс разблокировки и ускорения процесса обмена пленными "сдвинется с мертвой точки".
    Президент Украины Петр Порошенко
    Украина-Донбасс, новый виток. Порошенко между Парижем и Киевом
    15:33 05.10.2015
    1406Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Вернувшись из Парижа, где проходила встреча в нормандском формате, президент Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам, в котором сделал ряд важных заявлений относительно перспектив мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
    Встреча нормандской четверки в Париже
    Обзор мировых СМИ: "нормандская четверка" в Париже решала судьбу Донбасса
    14:08 05.10.2015
    995Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Сегодня мировые СМИ уделили немало внимания обсуждению результатов парижской встречи "нормандской четверки", где обсуждались вопросы проведения выборов на востоке Украины. Насколько поможет урегулировать кризис на Донбассе проведение местных выборов?
    Петр Порошенко
    Никакого "плана Мореля" не существует - Порошенко
    22:26 04.10.2015
    537Встреча "нормандской четверки" в Париже
    По словам Порошенко, никакого плана Мореля не существует и не существовало. "Есть некоторые предложения, часть из которых может быть принята во внимание, часть точно нет", - отметил он.
    Порошенко рассказал о договоренностях в Париже
    Порошенко рассказал о договоренностях в Париже 
    22:15 04.10.2015
    869Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Лидеры стран "нормандской четверки" в Париже обсуждали сроки и условия выполнения минских договоренностей, никаких соглашений подписано не было, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    За кулисами нормандской встречи в Париже
    Президент: главный результат переговоров в Париже - переход к режиму перемирия
    20:46 04.10.2015
    388Встреча "нормандской четверки" в Париже
    О главном результате переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам в воскресенье.
    За кулисами нормандской встречи в Париже
    Порошенко: "нормандская четверка" в Париже не подписывала соглашения
    20:38 04.10.2015
    630Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в воскресенье, в Париже в "нормандском формате" обсуждались термины и шаги касательно ускорения и усиления имплементации минских соглашений.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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