За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
Согласно информации, полиция быстро установит личность человека, который сообщил ложную информацию. По закону, предусматривается уголовная ответственность до трех лет лишения свободы за подобного рода сообщения.
Ранее Нацсовет отказал "112 Украина" в переоформлении концепции вещания, не разрешив выпускать в эфир новости и обязав вернуться к прежней концепции вещания, которая предусматривала лишь развлекательные программы.
Автор и ведущий ток-шоу "Шустер Live" Савик Шустер отреагировал на запрет выхода его программы на канале "112 украина". В эфире программы он зачитал письмо вслух и очень эмоционально отреагировал на ситуацию.
Одним из главных требований Майдана была реальная, а не декларируемая, свобода слова в стране. Но на деле оказывается, что СМИ все чаще оказываются в центре скандалов, которыми власть пытается "закрутить информационные гайки".
Украинцев убеждают в том, что Россия ведет информационную войну против Украины, а Киев противостоит "информационной агрессии". Но, если приглядеться, оказывается, что Украина чаще нападает, чем обороняется.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".