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    112 Украина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Логотип телеканала 112 Украина
    Нацсовет отказал в лицензиях компаниям, вещающим под логотипом "112"
    15:06 24.01.2017
    492Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Отказ коснулся региональных компаний, которые вещают в цифровом многоканальном мультиплексе МХ-5 с эмблемой "112 Украина" — "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор", "Новый формат ТВ".
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    СМИ, как кость в горле. В Украине зачистка или очистка медиарынка?
    15:32 13.01.2017
    600Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
    Владелец телеканала 112 Украина Андрей Подщипков
    Владелец "112 Украина" попросил политического убежища в Бельгии - СМИ
    16:27 27.09.2016
    2306
    По словам Виктора Зубрицкого, Подщипков в настоящее время находится в стадии оформления политического убежища. Документы были поданы еще в начале текущего года.
    Телеканал 112 Украина
    Телеканал "112 Украина" заявил о давлении со стороны властей
    11:11 27.09.2016
    646
    В заявлении телеканала отмечается, что "112 Украина" не перестает испытывать давление со стороны власти, а сегодня лишение телеканала лицензий на вещание уже рассматривается судом.
    Amnesty International в Украине
    Amnesty International: в Украине крайне опасно высказывать пророссийские взгляды
    03:03 24.02.2016
    1435
    СМИ, в позиции которых "усматривались пророссийские взгляды" или сочувствие ополченцам Донбасса, сталкивались в Украине с притеснениями, говорится в докладе организации.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Сообщение о минировании телеканала "112 Украина" оказалось ложным – полиция
    17:34 05.12.2015
    103
    Согласно информации, полиция быстро установит личность человека, который сообщил ложную информацию. По закону, предусматривается уголовная ответственность до трех лет лишения свободы за подобного рода сообщения.
    Пульт управления от телевизора
    Суд подтвердил законность отказа каналу "112 Украина" менять концепции вещания
    17:14 12.11.2015
    166
    Ранее Нацсовет отказал "112 Украина" в переоформлении концепции вещания, не разрешив выпускать в эфир новости и обязав вернуться к прежней концепции вещания, которая предусматривала лишь развлекательные программы.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Шустер заявил, что не является рабом телеканала "1+1"
    04:06 19.09.2015
    501
    Не было в лицензионном договоре того, что нас можно снимать с эфира и, как хлам какой-нибудь, мусор, выбрасывать налево и направо, заявил Савик Шустер во время прямого эфира передачи.
    Шустер: я не раб и не дерьмо в ваших руках. Видео
    Шустер о запрете выхода программы: я не раб и не дерьмо в ваших руках 
    23:52 18.09.2015
    2204
    Автор и ведущий ток-шоу "Шустер Live" Савик Шустер отреагировал на запрет выхода его программы на канале "112 украина". В эфире программы он зачитал письмо вслух и очень эмоционально отреагировал на ситуацию.
    Телеканал 112 Украина
    Нацсовет запретил телеканалу "112 Украина" менять концепцию вещания
    12:18 03.09.2015
    322
    Национальный совет принял решение об обращении в суд с требованием об аннулировании цифровых лицензий пяти юридических лиц, вещающих под логотипом телеканала "112 Украина".
    Пульт от телевизора
    Несвобода слова в Украине и очевидные проблемы СМИ
    17:55 03.08.2015
    3849
    Одним из главных требований Майдана была реальная, а не декларируемая, свобода слова в стране. Но на деле оказывается, что СМИ все чаще оказываются в центре скандалов, которыми власть пытается "закрутить информационные гайки".
    Логотип телеканала 112 Украина
    Нацсовет оштрафовал телекомпанию "112 Украина"
    14:29 23.07.2015
    269
    Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал группу компаний "112 Украина" на сумму в более 130 тысяч гривен за нарушение лицензии, сообщил телеканал.
    Телеканал 112 Украина
    Нацсовет вынес третье предупреждение "112 Украина"
    15:50 18.06.2015
    647
    По словам замглавы Нацсовета, регулятор может инициировать применение штрафных санкций против канала в размере 5-15% от размера лицензионного сбора телеканала.
    Логотип телеканала 112 Украина
    Владелец телеканала "112 Украина" отказался продавать его людям от власти
    19:44 27.05.2015
    629
    По его словам, через Нацсовет по вопросам телерадиовещания на телеканал оказывается давление, продолжаются "активные попытки отобрать канал со стороны власти".
    Логотип телеканала 112 Украина
    Суд перенес слушания по искам телеканала "112 Украина" к Нацсовету
    11:57 31.03.2015
    58
    В Киеве должно было состоятся заседание Окружного административного суда, которое было перенесено из-за новых документов, предоставленных Нацсоветом по телевидению и радиовещанию.
    Логотип телеканала 112 Украина
    Телеканалу "112 Украина" вынесено предупреждение за нарушение лицензии
    17:23 26.03.2015
    605
    Нацсовет по телевидению и радиовещанию решил, что канал "112 Украина" нарушил условия лицензии. Предыдущее предупреждение за нарушение спутникового вещания отменено.
    Телевышка
    Медиамайдан как логическое продолжение политики АП
    13:47 19.03.2015
    491
    Украинская власть продолжает зачистку информационного пространства и планирует закрытие пяти телеканалов. По словам депутата Каплина, первый на закрытие - "112 Украина".
    Facebook и Twitter
    АТО на выдохе, но информационный фронт еще не закрыт
    12:16 09.03.2015
    1921Донбасс - мир?
    Украинцев убеждают в том, что Россия ведет информационную войну против Украины, а Киев противостоит "информационной агрессии". Но, если приглядеться, оказывается, что Украина чаще нападает, чем обороняется.
    Стоп-кадр во время трансляции ток-шоу на телеканале 112 Украина
    Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"
    17:04 18.02.2015
    1155
    Телеканал "112 Украина" получил предупреждение от Национального совета по телевидению и радиовещанию за трансляцию ток-шоу "Шустер Live".
    Карета скорой помощи
    Водитель телеканала "112 Украина" ранен в Донецкой области - МВД
    11:24 18.02.2015
    85После 15 февраля - мир или война
    Водитель телеканала был ранен накануне в ходе артиллерийского обстрела в районе Луганского. После оказания первой медицинской помощи он был эвакуирован в Краматорск.
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