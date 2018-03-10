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    Савик Шустер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Савик Шустер. Архивное фото
    Телеканал Шустера с 1 марта прекращает спутниковое вещание
    00:41 28.02.2017
    767Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Как сообщил гендиректор канала Павел Елизаров, комментируя прекращение вещания, "общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов".
    Савик Шустер. Архивное фото
    Телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает свою деятельность
    10:12 01.12.2016
    1075Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    По данным канала, его деятельность прекращается в связи с проблемами финансового характера. Клубные средства не покрывают деятельность канала, а из представителей бизнеса помогал каналу только один человек.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Шустер Live, другие eviL. Пережить Ющенко и Януковича, но не Порошенко
    10:33 14.11.2016
    31147
    В офисе и доме Савика Шустера ожидаются обыски. Об этом известный телеведущий и руководитель компании "Савик Шустер Студия" заявил в пятничном эфире ток-шоу "Шустер LIVE".
    Савик Шустер. Архивное фото
    В Печерском райсуде опровергли разрешение на обыск у Шустера
    19:29 12.11.2016
    176
    Суд рассмотрел ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и банка Республики Кипр, касающимся предоставления или возврата финансового кредита, предоставленного Савику Шустеру по договору займа.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Суд в Киеве дал добро на обыск жилья и телестудии Шустера
    11:26 12.11.2016
    3154
    Генеральный директор канала "3S.tv" Павел Елизаров заявил, что "судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера".
    Савик Шустер. Архивное фото
    Федерация журналистов призвала прекратить преследование Шустера
    19:43 14.07.2016
    247Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    В сообщении отмечается, что, несмотря на критику, которой поддаются программы Савика Шустера со стороны медиаэкспертов, политиков и представителей гражданского общества, профессиональная свобода журналиста не должна ограничиваться.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Киевский суд разрешил Шустеру работать в Украине
    17:13 13.06.2016
    489Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Защита Шустера доказала, что заведенное уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов является недостаточным основанием для отказа в продлении разрешения на работу, поскольку ему не было вручено подозрение в совершении преступления.
    Шустер о ситуации с Лещенко. Видео
    Шустер и Лещенко вновь обменялись "любезностями" из-за Тимошенко 
    17:04 21.05.2016
    2747Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Ведущий Савик Шустер заявил, что с его стороны имела место ошибка, так как он, пригласив на эфир Сергея Лещенко, не сообщил об этом редакции, в связи с чем образовался дефицит мест в студии.
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    У Шустера обвинили Лещенко в дешевом пиаре, сравнив его с Яценюком
    06:31 14.05.2016
    1110Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Директор канала Савика Шустера Павел Елизаров вспомнил, как бывший премьер-министр Арсений Яценюк "врывался" в эфир программы, "будучи загримированным и опетличенным". Таким же дешевым пиаром, по его мнению, занимается и Сергей Лещенко.
    Геращенко и Шустер
    Грубая и эмоциональная перепалка между Геращенко и Шустером 
    04:57 14.05.2016
    11004Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Во время пятничного эфира ведущий Савик Шустер назвал преступлением публикацию личных данных журналистов, аккредитованных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
    Савик Шустер. Архивное фото
    КССС. В соцсетях освистали инициативу Савика Шустера
    17:59 29.04.2016
    2594Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Свободе слова быть! Об этом уже позаботился телеведущий Савик Шустер, предложивший создать специальный Комитет по ее спасению. Украинцы встретили такую новость настороженно. Что же пишут они об этом в соцсетях?
    Савик Шустер. Архивное фото
    Шустер не исключил, что его могут депортировать из Украины - СМИ
    16:52 29.04.2016
    283
    Журналист и телеведущий Савик Шустер признался, что в случае депортации из Украины не будет больше работать на телевидение, а будет писать книги и выращивать оливки.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Савик Шустер прекратил голодовку
    15:29 29.04.2016
    876
    Как отмечается, Государственная фискальная служба, объявившая об уголовном производстве в отношении него и компании "Савик Шустер Студия", которой он руководит, не автономна и он ожидает "агрессивных действий".
    Савик Шустер. Архивное фото
    Защитите свободу слова от Шустера, пожалуйста
    11:49 29.04.2016
    6168
    Кто не знает Шустера? Шоу пана Савика в каждый дом! Так кричали и два, и восемь лет тому назад пересичные граждане страны.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Хроника 28 апреля: заседание СБ ООН по Украине, усиленные патрули в Одессе
    09:11 29.04.2016
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    Накануне в Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН по Украине. В этот же день Роман Безсмертный вышел из переговоров по Донбассу, а сестре Надежды Савченко Вере удалось пересечь российско-украинскую границу и вернуться домой.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Шустер перешел на коммунальный телеканал "Киев"
    22:14 28.04.2016
    598Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Как сообщает пресс-служба КГГА, редакционный совет и коллектив телеканала радостно поддержали идею мэра Киева Виталия Кличко о трансляции ток-шоу Савика Шустера на канале "Киев".
    Савик Шустер. Архивное фото
    Эксперт о деле Шустера: из мухи раздули слона
    19:29 28.04.2016
    292Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк заявил, что то, что инкриминируется Шустеру, имеет под собою юридические основания и нужно подождать, чтобы общество научилось слушать все стороны.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Решение о запрете Шустеру работать в Украине приостановили
    10:28 28.04.2016
    1247Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Как сообщила пресс-служба Государственной службы занятости Украины, решение Киевского городского центра занятости об аннулировании разрешения на применение труда гражданина Канады Савика Шустера в Украине приостановлено до выяснения обстоятельств.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Хроника 27 апреля: единая цена на газ, выдача Савченко, обстрел КПП в Еленовке
    09:28 28.04.2016
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    Накануне Кабмин утвердил единый тариф на газ для всех бытовых потребителей - 6879 гривен за тысячу кубометров. В этот же день осужденная в РФ Надежда Савченко получила документы, необходимые для экстрадиции в Украину.
    Сергей Власенко. Архивное фото
    В "Батькивщине" связали подорожание газа и ситуацию с Шустером
    02:05 28.04.2016
    1374Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам народного депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Власенко, в эфире Савика Шустера звучала критика власти, в том числе и относительно повышения тарифов.
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