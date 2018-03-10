Как сообщил гендиректор канала Павел Елизаров, комментируя прекращение вещания, "общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов".
По данным канала, его деятельность прекращается в связи с проблемами финансового характера. Клубные средства не покрывают деятельность канала, а из представителей бизнеса помогал каналу только один человек.
Суд рассмотрел ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении кипрских компаний и банка Республики Кипр, касающимся предоставления или возврата финансового кредита, предоставленного Савику Шустеру по договору займа.
Генеральный директор канала "3S.tv" Павел Елизаров заявил, что "судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера".
В сообщении отмечается, что, несмотря на критику, которой поддаются программы Савика Шустера со стороны медиаэкспертов, политиков и представителей гражданского общества, профессиональная свобода журналиста не должна ограничиваться.
Защита Шустера доказала, что заведенное уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов является недостаточным основанием для отказа в продлении разрешения на работу, поскольку ему не было вручено подозрение в совершении преступления.
Директор канала Савика Шустера Павел Елизаров вспомнил, как бывший премьер-министр Арсений Яценюк "врывался" в эфир программы, "будучи загримированным и опетличенным". Таким же дешевым пиаром, по его мнению, занимается и Сергей Лещенко.
Свободе слова быть! Об этом уже позаботился телеведущий Савик Шустер, предложивший создать специальный Комитет по ее спасению. Украинцы встретили такую новость настороженно. Что же пишут они об этом в соцсетях?
Как отмечается, Государственная фискальная служба, объявившая об уголовном производстве в отношении него и компании "Савик Шустер Студия", которой он руководит, не автономна и он ожидает "агрессивных действий".
Накануне в Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН по Украине. В этот же день Роман Безсмертный вышел из переговоров по Донбассу, а сестре Надежды Савченко Вере удалось пересечь российско-украинскую границу и вернуться домой.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы занятости Украины, решение Киевского городского центра занятости об аннулировании разрешения на применение труда гражданина Канады Савика Шустера в Украине приостановлено до выяснения обстоятельств.
Накануне Кабмин утвердил единый тариф на газ для всех бытовых потребителей - 6879 гривен за тысячу кубометров. В этот же день осужденная в РФ Надежда Савченко получила документы, необходимые для экстрадиции в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".