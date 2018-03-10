В Украине новый скандал со старыми персонажами: герой-нардеп Надежда Савченко в Минске встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. Пока официальных комментариев не поступило, соцсети наводнили версии. Что же пишут об этом украинцы?
В отчаянных попытках обнулить рейтинг и дискредитировать Надежду Савченко, действующие власти иногда доходят до абсурда. Пятничная пресс-конференция по очернению летчицы-депутата завершилась полным провалом ее инициаторов.
Накануне в Украине отметили 20-ю годовщину принятия Конституции. В парламенте по этому случаю провели торжественное заседание, в котором участвовали экс-президенты, члены Кабмина, судьи, дипломаты. А вот мэра Киева Кличко на заседание ВР не пустили.
Антон Геращенко сообщил, что проект "Миротворец" обнаружил на почте россиянки Марии Коляды, обвиняемой в Украине в терроризме, письмо от Надежды Савченко. Вера Савченко раскритиковала действия нардепа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".