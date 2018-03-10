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    Вера Савченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 59
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    Вера Савченко. Архивное фото
    Сестра Савченко разоблачила нардепа в накручивании "лайков" за счет РФ
    03:59 28.02.2018
    693
    Вера Савченко, занимающаяся пиаром своей сестры - нардепа Надежды Савченко, - призывает пользователей соцсетей быть осторожными, ставя "лайки" тому или иному политику.
    Надежда и Вера Савченко в Париже
    Сестры Савченко отметили День святого Валентина в Париже
    03:17 16.02.2017
    953
    Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, сделанные, в частности, на фоне Эйфелевой башни в Париже.
    Вера Савченко. Архивное фото
    Вера Савченко: исключение Надежды из делегации ПАСЕ стало сюрпризом
    22:52 22.12.2016
    981Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам Веры Савченко, ее старшей сестре ранее предлагали обмен с коллегой Еленой Кондратюк для работы в ПА ОБСЕ вместо участия в делегации ПАСЕ.
    Надежда Савченко и Вера Савченко
    Вера Савченко о выходе сестры из "Батькивщины": партия скрыла этот факт
    12:11 13.12.2016
    1299Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам Веры Савченко, ее сестра написала заявление о выходе из партии ВО "Батькивщина" еще 26 октября, когда решила поехать в Чечню (РФ) на суд над украинцами Клыхом и Карпюком.
    Вера Савченко на заседании Подольского райсуда Киева по делу против главы ЛНР Игоря Плотницкого
    Вера Савченко вступилась за сестру
    05:29 13.12.2016
    1191Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Вера Савченко попросила обнародовать всю запись разговора Надежды в кафе "Лимонад", а не смонтированный кусок, который, на ее взгляд, позволяет обвинить нардепа Надежду Савченко в симпатии к России.
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    "Героя Украины представляю себе иначе": соцсети о переговорах Савченко
    15:42 12.12.2016
    4408Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    В Украине новый скандал со старыми персонажами: герой-нардеп Надежда Савченко в Минске встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. Пока официальных комментариев не поступило, соцсети наводнили версии. Что же пишут об этом украинцы?
    Вера Савченко. Архивное фото
    Все действия Надежды согласованы с СБУ - Вера Савченко
    11:23 12.12.2016
    715Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как заявила Вера Савченко, как только ее сестра Надежда вернулась в Украину после заключения в РФ, "ее заданием было вытянуть из плена всех остальных".
    Вера Савченко на заседании Подольского райсуда Киева по делу против главы ЛНР Игоря Плотницкого
    Вера Савченко дала показания по делу Плотницкого
    13:11 01.11.2016
    416
    По словам сестры нардепа, 7 июня 2014 года в Донбассе произошел бой между украинскими военными и ополченцами, в результате которого ряд силовиков попали в плен, в том числе и Надежда Савченко.
    Вера Савченко на заседании Подольского райсуда Киева по делу против главы ЛНР Игоря Плотницкого
    Суд по делу Плотницкого: допрос Веры Савченко 
    12:11 01.11.2016
    332
    Подольский районный суд Киева во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела против главы самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого, передает корреспондент РИА Новости.
    Вера Савченко на суде по Игорю Плотницкому
    Савченко не явилась на заседание суда по делу Плотницкого
    10:35 01.11.2016
    336Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Плотницкого вызывали в Подольский районный суд Киева в качестве обвиняемого в незаконном лишении свободы или похищении, террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу.
    Савченко на митинге под Администрацией президента. Архивное фото
    Попытка власти дискредитировать Савченко не удалась
    16:31 30.09.2016
    3843Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    В отчаянных попытках обнулить рейтинг и дискредитировать Надежду Савченко, действующие власти иногда доходят до абсурда. Пятничная пресс-конференция по очернению летчицы-депутата завершилась полным провалом ее инициаторов.
    Вера Савченко с полицейскими
    Вера Савченко выступила в поддержку полиции 
    12:39 25.08.2016
    903Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера выразила надежду, что реформа полиции в Украине успешно завершится и выразила поддержку правоохранителям, обнародовав несколько фото.
    Вера Савченко об акции протеста под Администрацией президента
    Вера Савченко о протестах сестры под АП и военнопленных 
    14:46 08.08.2016
    1010Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Сестра народного депутата фракции "Батькивщина" Надежды Савченко Вера рассказала о процессе обмена пленными и акции протеста под стенами Администрации президента.
    Скорые возле аэропорта Ататюрка в Стамбуле после взрыва 28 июня 2016 года
    Хроника 28 июня: теракт в Стамбуле, День Конституции, новые пленные в зоне АТО
    09:20 29.06.2016
    866Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Накануне в Украине отметили 20-ю годовщину принятия Конституции. В парламенте по этому случаю провели торжественное заседание, в котором участвовали экс-президенты, члены Кабмина, судьи, дипломаты. А вот мэра Киева Кличко на заседание ВР не пустили.
    Надежда Савченко и Вера Савченко
    Сестра Савченко обнародовала скандальную переписку с Геращенко
    17:57 28.06.2016
    2334Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Антон Геращенко сообщил, что проект "Миротворец" обнаружил на почте россиянки Марии Коляды, обвиняемой в Украине в терроризме, письмо от Надежды Савченко. Вера Савченко раскритиковала действия нардепа.
    Вера и Надежда Савченко
    Сестра Савченко жестко ответила Геращенко по поводу письма из СИЗО
    22:13 25.06.2016
    9133Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Вера Савченко заявила, что информацию о письме можно было прочитать еще в конце 2014-го года. По ее словам, Антон Геращенко так называемыми "новостями" пытается "уничтожить Надежду Савченко".
    Сестра Надежды Савченко Вера. Архивное фото
    Вера Савченко обратилась к "испуганным конкурентам" сестры
    20:11 24.06.2016
    973Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Также она обвинила оппонентов сестры в создании от имени Надежды Савченко фейковых новостей и аккаунтов в соцсетях, и в шутку предложила упразднить должность президента Украины.
    Мария Савченко. Архивное фото
    Мать Надежды и Веры Савченко приобщилась к социальным сетям
    04:44 22.06.2016
    652Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Вера Савченко, младшая сестра народного депутата Украины, члена ПАСЕ Надежды Савченко, сообщила, что их мать Мария присоединилась к социальной сети.
    Надежда Савченко под Верховной Радой
    Нардепов приглашают "в кабак" от имени Савченко
    04:46 02.06.2016
    517Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как сообщила сестра политика Вера Савченко, от имени ее сестры - депутата от фракции "Батькивщина" Надежды Савченко - нардепам начали приходить сообщения с предложением пойти "в кабак".
    Вера Савченко. Архивное фото
    Вера Савченко жестко ответила на информацию о ее выдвижении в нардепы
    17:45 30.05.2016
    1489Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Информацию о выдвижении Веры Савченко кандидатом в народные депутаты обнародовали отдельные СМИ со ссылкой на источник в близких кругах лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
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    Вера Савченко. Архивное фото
    Сестра Савченко разоблачила нардепа в накручивании "лайков" за счет РФ
    03:59 28.02.2018
    693
    Вера Савченко, занимающаяся пиаром своей сестры - нардепа Надежды Савченко, - призывает пользователей соцсетей быть осторожными, ставя "лайки" тому или иному политику.
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