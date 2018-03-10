В ответ на запрет в Украине вещания российских телеканалов и лишение Савика Шустера права на работу в стране политический эксперт Дмитрий Разумков предложил властям запретить и деятельность ВВС и "Голоса Америки".
МИД КНДР назвал безрассудными и оскорбительными высказывания министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая в своем интервью подвергла острой критике политику лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении ЦТАК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".