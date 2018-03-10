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    YouTube

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Певец PSY
    Клип Gangnam Style рэпера PSY "сломал" счетчик просмотров YouTube
    05:57 04.12.2014
    902
    В мае видео собрало более двух миллиардов просмотров на YouTube, что стало первым случаем за всю историю видеохостинга, когда видеоролик набрал такое рекордное число "кликов".
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Представитель ОБСЕ призвала Таджикистан восстановить доступ к YouTube
    13:27 11.06.2014
    64
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович призвала власти Таджикистана обеспечить гражданам страны неограниченный доступ к Интернету после того, как большинство интернет-провайдеров в стране начали блокировать доступ к YouTube.
    YouTube
    Власти Таджикистана вновь заблокировали доступ к YouTube
    17:58 10.06.2014
    122
    YouTube в Таджикистане блокируют четвертый раз, начиная с июля прошлого года. В последние два года власти Таджикистана неоднократно блокировали различные сайты, в частности, социальную сеть Facebook, российские новостные порталы.
    YouTube
    Власти Турции отозвали решение о блокировке видеосервиса YouTube
    16:48 03.06.2014
    71
    Департамент телекоммуникаций Турции снял со своего официального сайта решение по блокировке видеосервиса YouTube во вторник. Портал должен заработать в ближайшие часы.
    Певец PSY
    Клип PSY впервые в истории YouTube набрал 2 млрд просмотров
    16:21 31.05.2014
    140
    Видеоклип южнокорейского певца PSY на песню Gangnam Style набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube, что стало первым случаем за всю историю видеохостинга.
    YouTube
    В Турции суд признал блокировку Youtube нарушением свободы слова
    18:30 29.05.2014
    14
    Конституционный суд Турции признал, что блокировка сервиса Youtube является нарушением свободы слова, сообщает телеканал CNN Turk в четверг.
    Twitter
    Турция без Twitter и YouTube: как обходят запрет
    21:51 31.03.2014
    17
    Запрет на сервис микроблогов Twitter действует в Турции больше недели, но местные жители, похоже, не чувствуют себя в "информационном вакууме": они нашли способы обойти блокировку и в целом относятся к запретам с иронией.
    Twitter
    ОБСЕ: блокировка YouTube и Twitter нарушает обязательства Турции
    20:33 27.03.2014
    16
    Блокировка интернет-сервисов YouTube и Twitter в Турции является нарушением обязательств страны как члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила Дунья Миятович.
    Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Премьер Турции раскритиковал появление на YouTube секретных записей
    20:00 27.03.2014
    18
    Премьер Турции Тайип Эрдоган назвал "аморальным, подлым и бесчестным" публикацию на видеохостинге YouTube записи с заседания в МИД страны о возможном вторжении в Сирию.
    YouTube
    Власти Турции заблокировали доступ к YouTube
    18:13 27.03.2014
    12
    Решение было принято департаментом телекоммуникаций через пару часов после того, как на сайте была выложена видеозапись со встречи высокопоставленных представителей силовых структур Турции.
    Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян
    Аккаунт телеканала Russia Today в YouTube разблокирован
    12:19 18.03.2014
    50
    Аккаунт российского информационного телеканала Russia Today в YouTube разблокирован, написала в своем микроблоге в Twitter главный редактор канала Маргарита Симоньян.
    YouTube
    Ряд интернет-провайдеров Чувашии заблокировали доступ к YouTube
    17:56 11.03.2014
    23
    Ряд операторов связи и интернет-провайдеров в Чувашии во вторник заблокировали абонентам доступ к популярнейшему видеохостингу YouTube из-за постановления Роскомнадзора о блокировке отдельных видеороликов на данном ресурсе.
    YouTube
    Провайдер Горного Алтая заблокировал доступ к YouTube
    11:32 09.03.2014
    11
    Один из крупнейших провайдеров Республики Алтай OngNet заблокировал абонентам доступ к популярнейшему видеохостингу YouTube из-за постановления Роскомнадзора о блокировке отдельных видеороликов на данном ресурсе.
    YouTube
    Центр подготовки космонавтов открыл официальный канал на YouTube
    11:04 06.03.2014
    36
    Российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина открыл официальный канал на видеосервисе YouTube, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
    YouTube
    YouTube разблокировал канал МВД Украины
    08:19 13.02.2014
    114
    YouTube разблокировал канал МВД Украины, возможно, он был недоступен из-за ошибок администрирования.
    YouTube
    МВД не знает, почему YouTube заблокировал его канал
    19:11 12.02.2014
    26
    YouTube заблокировал канал министерства внутренних дел Украины из-за жалоб о якобы имевшем место нарушении авторских прав, ведомство утверждает, что ничего не нарушало.
    Скриншот аудиозаписи с хостинга YouTube
    Запись беседы дипломатов США собрала 325 тыс просмотров на YouTube
    15:19 07.02.2014
    30Скандал вокруг аудиозаписи западных политиков
    Запись телефонного разговора помощника госсекретаря США Нуланд с американским послом в Киеве Пайеттом, касавшаяся ситуации в Украине, собрала более 325 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube менее чем за три дня.
    YouTube
    СМИ: во Франции хотят взимать налог с YouTube в пользу киностудий
    14:55 24.12.2013
    6
    Совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) рекомендовал властям страны взимать с видеохостингов YouTube и Dailymotion налог в пользу французских и европейских кинокомпаний.
    Взорвавшийся метеорит и шлейф дыма в небе над Челябинском. Съемки очевидцев
    YouTube признал ролик телеканала RT самым популярным видео 2013 года
    14:47 12.12.2013
    65
    Ролик телеканала RT с кадрами падающего метеорита в Челябинске стал самым популярным новостным видео 2013 года на YouTube, обойдя "The Boston Globe". Материал RT уже второй раз возглавляет список самых популярных.
    Ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД РФ исполняет хит Get lucky (видео Youtube)
    "Get lucky" в исполнении полицейских набрал 1 млн просмотров в YouTube
    18:59 10.11.2013
    18
    Песня "Get lucky" в исполнении ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России стала хитом и уже набрала более 1 миллиона просмотров в YouTube, их число продолжает расти.
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