Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович призвала власти Таджикистана обеспечить гражданам страны неограниченный доступ к Интернету после того, как большинство интернет-провайдеров в стране начали блокировать доступ к YouTube.
YouTube в Таджикистане блокируют четвертый раз, начиная с июля прошлого года. В последние два года власти Таджикистана неоднократно блокировали различные сайты, в частности, социальную сеть Facebook, российские новостные порталы.
Запрет на сервис микроблогов Twitter действует в Турции больше недели, но местные жители, похоже, не чувствуют себя в "информационном вакууме": они нашли способы обойти блокировку и в целом относятся к запретам с иронией.
Ряд операторов связи и интернет-провайдеров в Чувашии во вторник заблокировали абонентам доступ к популярнейшему видеохостингу YouTube из-за постановления Роскомнадзора о блокировке отдельных видеороликов на данном ресурсе.
Один из крупнейших провайдеров Республики Алтай OngNet заблокировал абонентам доступ к популярнейшему видеохостингу YouTube из-за постановления Роскомнадзора о блокировке отдельных видеороликов на данном ресурсе.
Запись телефонного разговора помощника госсекретаря США Нуланд с американским послом в Киеве Пайеттом, касавшаяся ситуации в Украине, собрала более 325 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube менее чем за три дня.
Ролик телеканала RT с кадрами падающего метеорита в Челябинске стал самым популярным новостным видео 2013 года на YouTube, обойдя "The Boston Globe". Материал RT уже второй раз возглавляет список самых популярных.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".