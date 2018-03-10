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    Андрей Келин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Россия пригрозила адекватно ответить на систему ПРО США в Европе
    10:05 04.12.2017
    511
    Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что "усилия США и НАТО по созданию противоракетной обороны – это крупный деструктивный фактор, подрывающий стабильность в Европе".
    Военнослужащий вооруженных сил РФ контролирует загрузку ракеты транспортно-заряжающий машиной на самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
    РФ не намерена отчитываться перед НАТО об "Искандерах" в Калининграде
    11:58 26.03.2017
    742
    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что на предстоящем Совете Россия-НАТО следует "обменяться мнениями по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Россия будет реагировать на наращивание инфраструктуры НАТО – МИД РФ
    11:06 15.12.2016
    19Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По заявлению директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрея Келина, наращивание военной инфраструктуры вдоль российских границ будет продолжаться, и РФ придется на это адекватно реагировать.
    Здание МИД РФ
    В МИД РФ отреагировали на батальоны НАТО в Европе
    13:07 15.06.2016
    344
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их союзники предпринимают попытки создания фронта сдерживания России по лекалам "холодной войны".
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Нужно обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ в Украине - Келин
    18:25 24.04.2015
    40Особый статус Донбасса
    Постпред РФ при ОБСЕ также обратил внимание на недопустимость неправомерного использования атрибутики ОБСЕ.
    Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области
    Необходимости в миротворцах в Донбассе нет - Келин
    12:04 16.04.2015
    272Год АТО: причины и следствия
    Постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин отметил, что на данный момент "миссия работает нормально, и для того, чтобы добиваться усиления миротворческого компонента, нет необходимости".
    Грузовой автомобиль из очередной колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса на КПП Матвеев Курган в Ростовской области
    Келин: РФ продолжит поставлять помощь в Донбасс, несмотря на Киев
    13:47 03.04.2015
    267Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как отмечает Келин, практически гуманитарная помощь поставляется сейчас только со стороны РФ. Несмотря на протесты,доставка гумпомощи будет продолжаться.
    Автомобиль ОБСЕ в Песках после обстрела
    Миссия ОБСЕ не регистрировала присутствия в Донбассе военной техники РФ - Келин
    13:27 03.04.2015
    672Особый статус Донбасса
    Постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин уточнил, что организацией не зафиксировано также присутствия регулярных российских воинских подразделений в Донбассе.
    Конвой с гуманитарной помощью
    Гумпомощь Донбассу будет доставляться любым способом - постпред РФ при ОБСЕ
    15:39 27.03.2015
    289Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    По его словам, "необходимость доставки гумпомощи на Донбасс любыми возможными средствами будет сохраняться, пока сохраняется блокада Донбасса".
    Украинские военные и миссия ОБСЕ в Парасковиевке
    Келин: расширения присутствия ОБСЕ на границе РФ и Украины пока не будет
    19:21 05.03.2015
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    Постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин заявил, что №на данный момент о расширении присутствия наблюдателей российско-украинской границе речи не идет".
    Представители миссии ОБСЕ посетили аэропорт Донецка
    ОБСЕ обсуждает продление мандата СММ в Украине на год - Келин
    18:19 05.03.2015
    69
    Мандат специальной мониториноговой миссии ОБСЕ в Украине истекает 23 марта, ведутся обсуждения о его продлении, сообщил постпред России при организации Андрей Келин.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ в Донбассе, возможно, будет работать совместно с СЦКК - Келин
    19:03 03.03.2015
    161Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам Келина, вероятно, контроль прекращения огня в точках должен будет осуществляться совместно наблюдателями ОБСЕ и представителями из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).
    МИА Россия сегодня
    Реакция ОБСЕ на ситуацию со СМИ РФ в Украине недостаточна - Келин
    19:22 27.02.2015
    281
    По словам постпреда России Андрея Келина при ОБСЕ, "Украина в другом направлении движется, а не в сторону демократии".
    Работники миссии ОБСЕ и украинские военные в Парасковиевке
    Острая фаза военных действий в Донбассе подходит к концу - ОБСЕ
    18:52 27.02.2015
    763Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам постпреда РФ при ОБСЕ Андрея Келина, "наиболее острая фаза огня, фаза перестрелки", подходит к концу.
    Экс-президент Украины Леонид Кучма (в центре) перед началом переговоров контактной группы по Украине в Минске
    Контактная группа по Украине в пятницу обсудит отвод вооружений - Келин
    11:51 27.02.2015
    97Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Согласно данным, работа в формате контактной группы идет в настоящее время "весьма активно". Встречи проходят в формате видеоконференций.
    ОБСЕ
    РФ не видит оснований для изменения мандата миссии ОБСЕ на погранпунктах
    15:25 26.02.2015
    120
    Постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин считает, что мандат организации можно продлить.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    ОБСЕ обеспокоена, что силовики не отводят вооружения с линии разграничения
    16:23 25.02.2015
    323Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам Келина, "уже больше двух дней, как ополченцы сказали, что они готовы предоставить доступ миссии к тем местам, где будет находится вооружение на охранении".
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Модернизация ВС Украины пойдет по лекалам НАТО
    12:06 20.02.2015
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    Кабинет министров Украины предлагает президенту страны годовую целевую программу усиленного сотрудничества Украины с НАТО, предусматривающую пять основных направлений развития.
    Сотрудники ОБСЕ
    Наблюдатели ОБСЕ пока так и не попали в Дебальцево - Келин
    18:50 19.02.2015
    141Украина: между миром и войной
    Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин сообщил, что в Дебальцево продолжается стрельба.
    Представители ОБСЕ в Мариуполе
    Наблюдатели ОБСЕ не получили гарантии прохода в Дебальцево
    19:05 17.02.2015
    596Дебальцевский котел
    По словам постпреда России при ОБСЕ, наблюдатели международной организации получили возможность прохода в Горловку и Краснодонск. В Дебальцево они пока попасть не могут.
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