Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что на предстоящем Совете Россия-НАТО следует "обменяться мнениями по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны".
По заявлению директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрея Келина, наращивание военной инфраструктуры вдоль российских границ будет продолжаться, и РФ придется на это адекватно реагировать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".