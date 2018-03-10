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    Вена

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины
    Минутой молчания почтили память фотокора Стенина в Вене
    06:30 04.09.2014
    74Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    Минутой молчания почтили память Стенина участники "круглого стола" по Украине, проходящего в музейном комплексе "Музеумсквартир" в центре австрийской столицы.
    Велосипед
    В ЕС представили проект строительства велодорожки "Железный занавес" - СМИ
    03:11 23.07.2014
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    Планы по строительству велодорожки "Железный занавес" были представлены на заседании ЕС в Вене, сообщает в среду австрийский портал The Local.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    "Шестерка" и Иран продолжат подготовку документа по ядерной проблеме
    00:00 16.07.2014
    38Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Работа над текстом всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной проблеме вновь переходит на уровень политдиректоров.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Керри и Зариф провели незапланированную встречу в Вене - госдеп
    16:40 15.07.2014
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    Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели во вторник короткую незапланированную встречу в Вене, сообщил журналистам источник в Госдепе.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    "Шестерка" и Иран не смогли достичь серьезного прогресса в Вене - Зариф
    23:05 13.07.2014
    108Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    В воскресенье в Вене прошли консультации "шестерки" международных посредников (РФ, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай) с Тегераном, которые призваны ускорить выработку всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архивное фото
    Соглашение по ядерной программе Ирана будет выработано в срок - Хейг
    21:13 13.07.2014
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    МИД Великобритании подтвердил готовность "шестерки" и Ирана выработать соглашение в срок, заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.
    Глава Министерства иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архивное фото
    Пока рано обсуждать продление соглашения по иранской проблеме - Хейг
    15:10 13.07.2014
    71Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Пока рано говорить о продлении сроков выработки соглашения по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Великобритании Уильям Хейг.
    Глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон
    Эштон пригласила глав МИД "шестерки" в Вену, чтобы обсудить переговоры по Ирану
    23:21 10.07.2014
    54Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Кэтрин Эштон пригласила министров иностранных дел стран "шестерки" приехать в Вену, чтобы "сверить часы" по переговорам с Ираном, сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Эштон Майкл Мэнн.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    Освобожденные в Украине наблюдатели ОБСЕ прибудут в Вену в пятницу вечером
    14:14 27.06.2014
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    Группа наблюдателей ОБСЕ, освобожденная накануне в Украине, будет доставлена в Вену в пятницу вечером, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОБСЕ.
    Штаб-квартира ОБСЕ
    Представители СМИ Украины и РФ встретятся в Вене под эгидой ОБСЕ
    15:39 19.06.2014
    60Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Предыдущая такая встреча состоялась в мае и стала одним из немногих позитивных моментов, отраженных в докладе. При этом в нем нарисована тяжелая картина угроз свободе СМИ в регионе ОБСЕ в результате конфликта в Украине.
    Алексей Азаров
    Прокуратура Вены проводит дознание в отношении сына Азарова - СМИ
    11:39 05.06.2014
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    Прокуратура Австрии проводит предварительное расследование в отношении Алексея Азарова, сына экс-премьера Украины Николая Азарова, по делу о возможном отмывании денег.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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