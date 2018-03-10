В воскресенье в Вене прошли консультации "шестерки" международных посредников (РФ, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай) с Тегераном, которые призваны ускорить выработку всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе.
Предыдущая такая встреча состоялась в мае и стала одним из немногих позитивных моментов, отраженных в докладе. При этом в нем нарисована тяжелая картина угроз свободе СМИ в регионе ОБСЕ в результате конфликта в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".