Экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг поддержал участие страны в бомбардировках группировки "Исламское государство" в Ираке, заявив, что бездействие Лондона могло бы привести к возрастанию угрозы со стороны боевиков.
Уходящий в отставку глава МИД Великобритании Уильям Хейг станет "правой рукой" главы консерваторов, нынешнего премьера страны Дэвида Кэмерона на выборах в парламент в 2015 году, говорится в заявлении премьер-министра.
Уходящий в отставку глава МИД Великобритании Уильям Хейг станет "правой рукой" главы консерваторов, нынешнего премьера страны Дэвида Кэмерона на выборах в парламент в 2015 году, говорится в заявлении премьер-министра.
Новым министром иностранных дел Великобритании после ухода в отставку Уильяма Хейга станет нынешний министр обороны Филип Хаммонд, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Евросоюз уже подготовил дополнительные санкции против РФ и готов их принять, если Россия не поддержит действиями мирный план президента Украины Петра Порошенко и не предпримет мер по деэскалации ситуации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".