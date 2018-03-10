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    Уильям Хейг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Флаг Великобритании
    Британия не будет поставлять оружие в Украину - экс-глава МИД
    20:07 22.02.2015
    916Украина: между миром и войной
    В то же время Хейг заявил, что Запад должен продолжать оказывать давление на Россию из-за ее политики в отношении Украины.
    Глава Министерства иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архивное фото
    Бездействие Британии в отношении ИГ привело бы к возрастанию угрозы - Хейг
    05:36 28.09.2014
    57
    Экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг поддержал участие страны в бомбардировках группировки "Исламское государство" в Ираке, заявив, что бездействие Лондона могло бы привести к возрастанию угрозы со стороны боевиков.
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
    Кэмерон сменил главу МИД Великобритании
    12:29 15.07.2014
    278
    Самой громкой отставкой в правительстве Великобритании стал уход Уильяма Хейга с поста министра иностранных дел. На его место назначен Филип Хаммонд, ранее занимавший должность министра обороны.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
    Уильям Хейг. Справка
    04:49 15.07.2014
    121
    Уходящий в отставку глава МИД Великобритании Уильям Хейг станет "правой рукой" главы консерваторов, нынешнего премьера страны Дэвида Кэмерона на выборах в парламент в 2015 году, говорится в заявлении премьер-министра.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архивное фото
    Кэмерон заявил, что Хейг станет его "правой рукой" в ходе предвыборной кампании
    02:20 15.07.2014
    39
    Уходящий в отставку глава МИД Великобритании Уильям Хейг станет "правой рукой" главы консерваторов, нынешнего премьера страны Дэвида Кэмерона на выборах в парламент в 2015 году, говорится в заявлении премьер-министра.
    Лондон. Вестминстерское Аббатство и Биг Бен
    МИД Британии возглавит глава Минобороны страны Хаммонд - ТВ
    00:52 15.07.2014
    39
    Новым министром иностранных дел Великобритании после ухода в отставку Уильяма Хейга станет нынешний министр обороны Филип Хаммонд, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники в правительстве.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архивное фото
    Соглашение по ядерной программе Ирана будет выработано в срок - Хейг
    21:13 13.07.2014
    46
    МИД Великобритании подтвердил готовность "шестерки" и Ирана выработать соглашение в срок, заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.
    Глава Министерства иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архивное фото
    Пока рано обсуждать продление соглашения по иранской проблеме - Хейг
    15:10 13.07.2014
    71Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Пока рано говорить о продлении сроков выработки соглашения по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Великобритании Уильям Хейг.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг
    Великобритания грозит РФ новыми санкциями ЕС - глава МИД
    10:09 25.06.2014
    107Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Великобритания грозит России новыми санкциями ЕС в отсутствие новых действий по деэскалации ситуации в Украине, заявил глава британского МИД Уильям Хейг.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг
    Великобритания грозит РФ новыми санкциями - глава МИД
    11:18 23.06.2014
    712Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Евросоюз уже подготовил дополнительные санкции против РФ и готов их принять, если Россия не поддержит действиями мирный план президента Украины Петра Порошенко и не предпримет мер по деэскалации ситуации.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг
    Хейг: "Друзья Сирии" решили усилить поддержку сирийской оппозиции
    23:21 15.05.2014
    19Вооруженный конфликт в Сирии.
    Члены группы "Друзей Сирии" договорились усилить поддержку умеренной сирийской оппозиции, в том числе ее "умеренных" вооруженных группировок, заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг
    Хейг считает неправильным ограничивать дальнейшее расширение НАТО
    15:41 13.05.2014
    10
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг считает неправильным ограничивать дальнейшее расширение НАТО. Об этом он сказал во вторник в палате общин британского парламента.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
    Хейг больше доверяет итогам "Евровидения", чем референдума в Украине
    23:29 12.05.2014
    22Референдум на востоке Украины
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг считает, что результаты песенного конкурса "Евровидение" заслуживают большего доверия, чем результаты референдума в Донецкой и Луганской областях.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
    Глава МИД Британии призвал к исключению РФ из ряда организаций
    12:48 23.03.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава МИД Великобритании Уильям Хейг призвал власти этой страны и государств-союзников исключить Россию из некоторых международных организаций.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
    Санкционный список против РФ может быть расширен, заявил Хейг
    16:47 17.03.2014
    6Санкции в отношении России_2014
    Глава МИД Британии не исключает, что санкционный список в отношении официальных лиц из России может быть расширен в зависимости от позиции по Крыму.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
    Хейг: Керри и Лаврова ждут "невероятно трудные" переговоры по Украине
    14:10 14.03.2014
    7Обострение ситуации в Крыму
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг считает, что его коллегам из РФ и США Сергею Лаврову и Джону Керри будет очень трудно добиться прогресса на переговорах по Украине.
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
    Кэмерон надеется на продуктивность переговоров Лаврова, Хейга и Керри
    13:42 14.03.2014
    6Обострение ситуации в Крыму
    Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон надеется, что переговоры по ситуации в Украине министров иностранных дел Великобритании, России и США будут продуктивными.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Источник: Лавров летит в Лондон на встречи с Керри и Хейгом
    18:30 13.03.2014
    13Обострение ситуации в Крыму
    Ожидается, что в ходе российско-американских переговоров речь пойдет о ситуации в Украине и вокруг Крыма стороны обсудят пути выхода из украинского кризиса.
    Государственный секретарь США Джон Керри
    Британский парламентарий: Керри и Хейг должны ехать в РФ вести диалог
    17:18 02.03.2014
    40Обострение ситуации в Крыму
    Министры иностранных дел США и Великобритании Джон Керри и Уильям Хейг должны отправиться в Москву, считает член комитета по разведке и безопасности британского парламента, консерватор Марк Филд.
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Архив
    Глава МИД Великобритании прибудет в Киев в воскресенье
    21:21 28.02.2014
    18Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг намерен посетить Украину в воскресенье для переговоров с новым правительством.
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