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По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, подписание рамочного решения контактной группы по Украине о разведении сил в Донбассе - "это хороший старт, но все стороны теперь должны выполнить свои обязательства с тем, чтобы надежное перемирие было реализовано".