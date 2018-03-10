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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Борис Джонсон. Архивное фото
    Британия призвала к ослаблению блокады Катара
    18:30 12.06.2017
    153Дипломатическая блокада Катара
    По словам главы британского МИД Бориса Джонсона, он призывает все государства предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации и по поиску быстрого выхода из сложившейся ситуации через переговорный процесс.
    Флаг Великобритании
    В МИД Британии ушли от ответа о санкциях Украины против российских соцсетей
    01:17 18.05.2017
    209Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Представитель министерства иностранных дел Великобритании, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что это не относится к темам, которые он комментирует.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    МИД Великобритании намерен добиваться новых санкций против РФ со стороны G7
    03:38 10.04.2017
    406Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала заявление, согласно которому РФ будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Британия выделит Украине финансовую помощь для противостояния РФ - СМИ
    19:48 13.02.2017
    376США - Россия: санкции преткновения
    По словам официального представителя МИД Британии, Борис Джонсон намерен выделить 700 миллионов фунтов для нового фонда, средства которого могли бы быть потрачены на проекты в Украине и в странах Балтии.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Британия намерена переубедить Трампа сотрудничать с РФ по Сирии - СМИ
    04:52 13.11.2016
    924Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По утверждению СМИ, Великобритания стоит на пороге дипломатического кризиса с США в связи с планами Трампа создать с президентом России Владимиром Путиным альянс для поддержки сирийского режима.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    В Британии назвали соглашение о разведении сил в Донбассе "хорошим началом"
    02:29 24.09.2016
    92Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, подписание рамочного решения контактной группы по Украине о разведении сил в Донбассе - "это хороший старт, но все стороны теперь должны выполнить свои обязательства с тем, чтобы надежное перемирие было реализовано".
    МИД Польши. Архивное фото
    МИД Польши: Варшава и Лондон поддерживают сохранение санкций против РФ
    01:56 04.09.2016
    163США - Россия: санкции преткновения
    Переговоры министров иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и Польши Витольда Ващиковского состоялись в Варшаве вечером в субботу в президентском дворце Бельведер.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Глава МИД Британии заявил о необходимости новой инициативы по Сирии
    01:49 03.05.2016
    50РФ и США: железный занавес
    По словам министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, необходима новая инициатива в Сирии для поддержания диалога, сирийской умеренной оппозиции все труднее обосновывать свое участие в политическом процессе.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
    МИД Британии не исключает отправки войск в Ливию для борьбы с ИГ
    03:58 24.04.2016
    30Военная кампания против "Исламского государства"
    По мнению министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, террористы пытаются превратить Ливию в лазейку, через которую они смогут осуществлять атаки в Европе или на корабли в море.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Британия поддерживает членство Турции в ЕС, но визы отменять не намерена
    01:54 10.03.2016
    100Мигранты штурмуют ЕС
    По словам министра по делам Европы Дэвида Лидингтона, Великобритания "не является частью процесса либерализации визового режима с Турцией", поскольку не входит в шенгенскую зону.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Главы МИД Украины и Британии обсудили ситуацию в Донбассе
    15:21 11.02.2016
    142Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Павел Климкин и Филип Хэммонд обсудили развитие ситуации на Донбассе, состояние выполнения минских договоренностей, отношения Украины и Великобритании с ЕС, прогресс Украины во внедрении реформ.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Лондон запустит процедуру выхода из ЕС, если так решат на референдуме - МИД
    00:09 27.01.2016
    196
    Как отметил министр иностранных дел королевства Филип Хаммонд, хотя референдум не является юридически обязательным для исполнения, он будет обязательным для исполнения с политической точки зрения.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Глава британского МИД назвал испытание КНДР водородной бомбы провокацией
    09:59 06.01.2016
    93Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Филипп Хаммонд считает проведение испытаний Северной Кореей "серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН". Британский МИД осуждает проведение таких испытаний.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Резолюция СБ ООН стала шагом к окончанию конфликта в Сирии - Хаммонд
    01:06 19.12.2015
    120Сирия: военное противостояние.
    Все страны, осуществляющие авиаудары в Сирии, должны иметь своей целью позиции ИГИЛ (ДАИШ), а не "неэкстремистских оппозиционных групп", заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Авиаудары по ИГ могут длиться больше года – МИД Великобритании
    01:50 03.12.2015
    51Военная кампания против "Исламского государства"
    В среду вечером британский парламент санкционировал удары по объектам ИГИЛ в Сирии. В ночь на четверг самолеты британских ВВС вылетели с авиабазы на Кипре для ударов по ИГ.
    Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan в акватории Черного моря
    ЕС вооружается. Новая стратегия обороны и безопасности Великобритании
    09:41 24.11.2015
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    Новая британская стратегия в сфере обороны и безопасности предусматривает сотрудничество с РФ в сфере безопасности и выделение в течение 10 лет 178 миллиардов фунтов стерлингов на повышение обороноспособности страны и закупку новых вооружений.
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд
    Ограничение доступа к нефти является одним из методов борьбы с ИГИЛ - Хаммонд
    02:40 21.11.2015
    120Военная кампания против "Исламского государства"
    "Мы должны действовать, продолжая перекрывать финансовые потоки, ограничивая доступ к нефти и прекращая приток новых боевиков из-за рубежа, помимо наших военных действий против порочной идеологии ИГИЛ", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Лондон передал Москве выводы разведки о вероятности теракта на борту А321
    11:24 09.11.2015
    211
    МИД Великобритании заявил, что британские спецслужбы поделились "тем, чем можем". Ранее британская сторона заявляла, что российский авиалайнер возможно потерпел крушение из-за взрывного устройства.
    Флаг Великобритании
    Британия принимает дополнительные меры безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейха
    02:51 05.11.2015
    766Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Британские власти работают с египетскими властями и авиакомпаниями над тем, чтобы предпринять срочные меры для дополнительных проверок и досмотров с тем, чтобы британцы могли вернуться домой, заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
    Флаг Великобритании
    Британия примет дополнительные меры безопасности на рейсах, вылетающих из Шарм-эш-Шейха
    00:55 05.11.2015
    24Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    "Есть решение принять дополнительные меры безопасности. Когда речь идет о безопасности наших граждан, мы должны предпринимать действия",- заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
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