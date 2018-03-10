По словам главы британского МИД Бориса Джонсона, он призывает все государства предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации и по поиску быстрого выхода из сложившейся ситуации через переговорный процесс.
По информации СМИ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы в связи с химатакой в Идлибе G7 опубликовала заявление, согласно которому РФ будет должна прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны.
По словам официального представителя МИД Британии, Борис Джонсон намерен выделить 700 миллионов фунтов для нового фонда, средства которого могли бы быть потрачены на проекты в Украине и в странах Балтии.
По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, подписание рамочного решения контактной группы по Украине о разведении сил в Донбассе - "это хороший старт, но все стороны теперь должны выполнить свои обязательства с тем, чтобы надежное перемирие было реализовано".
По словам министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, необходима новая инициатива в Сирии для поддержания диалога, сирийской умеренной оппозиции все труднее обосновывать свое участие в политическом процессе.
Новая британская стратегия в сфере обороны и безопасности предусматривает сотрудничество с РФ в сфере безопасности и выделение в течение 10 лет 178 миллиардов фунтов стерлингов на повышение обороноспособности страны и закупку новых вооружений.
"Мы должны действовать, продолжая перекрывать финансовые потоки, ограничивая доступ к нефти и прекращая приток новых боевиков из-за рубежа, помимо наших военных действий против порочной идеологии ИГИЛ", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда
Британские власти работают с египетскими властями и авиакомпаниями над тем, чтобы предпринять срочные меры для дополнительных проверок и досмотров с тем, чтобы британцы могли вернуться домой, заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".