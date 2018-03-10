В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Большинство позиций белорусского экспорта – продукция двойного назначения: авиационное топливо и горюче-смазочные материалы, двигатели, трансмиссии и комплектующие для производства автотехники повышенной проходимости.
Согласно тексту американского издания, официальные лица США говорят, что они тщательно изучают угрозы и риски дела, применяя "особые меры предосторожности при передаче Украине противотанкового оружия Javelin".
Мировые СМИ обсуждают скандальные отставки в мире "большой красоты", анализируют рождественскую речь президента Германии, а также следят за реакцией России в ответ на решение США поставлять Украине летальное оружие.
Решение Трампа о продаже летального оружия Украине, скорее всего, принципиально не изменит траекторию конфликта в Украине. Однако это является свидетельством того, что взгляды Трампа в области внешней политики меняются, пишут мировые СМИ.
В связи с конфликтом на Донбассе у украинцев на руках очень много оружия и для снижения криминогенной ситуации Нацполиция должна заняться этим вопросом, считает специалист по безопасности Олег Котенко.
В Украине стартовала масштабная операция по изъятию незаконного оружия, попадающего из зоны АТО. Насколько своевременны такие меры и что на самом деле пытается скрыть за оружейной "охотой" глава МВД Арсен Аваков?
Мировые СМИ, шокированные кровавой бойней в Лас-Вегасе, продолжают обсуждают плюсы и минусы доступности оружия в США. Насколько справедлив в данном случае классический для многих политиков ответ: убивает не оружие, а те, кто берут его в руки?
В начале сентября МВД объявило об операции по противодействию незаконному обороту оружия и уже хвастается результатами, которые считает удачными. Но при этом стрелять на улицах сел и городов меньше не стали.
Пентагон поставляет сирийским боевикам советское оружие, потому что его, по сути, невозможно отследить, срок годности неограничен, и оно также является валютой, которую можно использовать, чтобы продолжать все конфликты, уверен Стив Беннетт.
Итоги визита в Киев главы Пентагона Мэттиса для Украины не утешительны. Трамп старается показать для вида, что интересы Киева якобы учтены, но на самом деле президент США Дональд Тамм ведет свою игру, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
Предположение о том, что новые ракеты Пхеньяна могут летать на украинских двигателях, при всей его сенсационности, не вызвало ажиотажа ни у нас, ни в мире. С тем, что Киев может быть причастен к международным скандалам, все давно свыклись и смирились.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.