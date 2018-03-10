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Предположение о том, что новые ракеты Пхеньяна могут летать на украинских двигателях, при всей его сенсационности, не вызвало ажиотажа ни у нас, ни в мире. С тем, что Киев может быть причастен к международным скандалам, все давно свыклись и смирились.