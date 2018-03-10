наверх
10.03.201805:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    оружие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 118
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Новое оружие Путина
    13:35 07.03.2018
    2076
    Владимир Путин 1 марта просто и наглядно объяснил, насколько бессмысленны политика "сдерживания" России, милитаризация Европы, гонка вооружений минувшего десятилетия.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Мировые тренды: Макрон в сказке "Петя и волк", еврейский вопрос Украины
    18:33 23.02.2018
    344
    Зарубежные издания пишут о необходимости укрепления безопасности американских школ, гадают над новой ипостасью президента Франции и анализируют еврейский вопрос в Украине.
    Незаконный арсенал в Виннице
    ТОП тем Украины: незаконный арсенал в Виннице, где заканчивается Украина
    17:54 12.02.2018
    702
    В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Флаги Украины и Белоруссии
    На ручнике. Минск и Киев сворачивают военно-техническое сотрудничество
    10:54 05.02.2018
    1349
    Большинство позиций белорусского экспорта – продукция двойного назначения: авиационное топливо и горюче-смазочные материалы, двигатели, трансмиссии и комплектующие для производства автотехники повышенной проходимости.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США
    19:29 09.01.2018
    4534Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Согласно тексту американского издания, официальные лица США говорят, что они тщательно изучают угрозы и риски дела, применяя "особые меры предосторожности при передаче Украине противотанкового оружия Javelin".
    Мисс Америка 2017
    Мировые тренды: скандалы в "Мисс Америка", оружие из США и реакция РФ
    12:39 24.12.2017
    306
    Мировые СМИ обсуждают скандальные отставки в мире "большой красоты", анализируют рождественскую речь президента Германии, а также следят за реакцией России в ответ на решение США поставлять Украине летальное оружие.
    Флаг Украины и США
    The Washington Post: США все-таки продадут оружие Украине
    19:18 22.12.2017
    287Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Решение Трампа о продаже летального оружия Украине, скорее всего, принципиально не изменит траекторию конфликта в Украине. Однако это является свидетельством того, что взгляды Трампа в области внешней политики меняются, пишут мировые СМИ.
    Игорь Козий
    За литовское оружие Украина рассчитается не деньгами — эксперт
    13:42 28.11.2017
    885
    Возможность разрабатывать военные проекты со странами Балтики для Украины важнее, чем деньги, считает Игорь Козий.
    Рекс Тиллерсон и президент Петр Порошенко
    Порошенко от Тиллерсона нужны были три вещи
    16:15 06.11.2017
    2359
    4 ноября Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. И глава американской дипломатии не разочаровал украинского президента. Ну, почти не разочаровал.
    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Эксперт: коррупция не дает Украине получить летальное оружие из США
    15:57 06.11.2017
    311Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    США будет решать вопрос предоставления Украине летального оружия только после переговоров Трампа с Путиным. Такое мнение высказала управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Олег Котенко
    Эксперт: если легализовать оружие, люди будут решать вопросы перестрелками
    13:35 06.11.2017
    474Криминальные войны в Украине
    В связи с конфликтом на Донбассе у украинцев на руках очень много оружия и для снижения криминогенной ситуации Нацполиция должна заняться этим вопросом, считает специалист по безопасности Олег Котенко.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: "охота" за нелегальным оружием – отвлекающий маневр
    12:55 06.11.2017
    605Криминальные войны в Украине
    В Украине стартовала масштабная операция по изъятию незаконного оружия, попадающего из зоны АТО. Насколько своевременны такие меры и что на самом деле пытается скрыть за оружейной "охотой" глава МВД Арсен Аваков?
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    Волкер инициировал в США обсуждение поставок оружия Киеву
    19:27 31.10.2017
    11807Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине сказал об активном обсуждении в США поставок американского оружия Киеву и что для него это не столь "спорный" вопрос.
    Чем нелегально вооружаются украинцы. Инфографика
    Бьем рекорды. Чем нелегально вооружаются украинцы 
    10:45 06.10.2017
    1384Днепр, Львов: взрывные события
    Число изъятого полицией нелегального вооружения в Украине бьет рекорды. Лишь за сентябрь совершено 2083 преступления с незаконным оборотом оружия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    La Repubblica: Соединенные Штаты свободного оружия
    11:36 05.10.2017
    201Техасская бойня в церкви
    Мировые СМИ, шокированные кровавой бойней в Лас-Вегасе, продолжают обсуждают плюсы и минусы доступности оружия в США. Насколько справедлив в данном случае классический для многих политиков ответ: убивает не оружие, а те, кто берут его в руки?
    Пистолет. Архивное фото
    МВД собирает оружие: шума много, а толку мало
    10:36 28.09.2017
    516Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В начале сентября МВД объявило об операции по противодействию незаконному обороту оружия и уже хвастается результатами, которые считает удачными. Но при этом стрелять на улицах сел и городов меньше не стали.
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Оружие н-надо?! Украина в центре скандала с поставками в Южный Судан
    16:15 26.09.2017
    3403Украина в центре оружейных скандалов
    Украина стала фигурантом очередного оружейного скандала: правозащитники заподозрили страну в незаконных поставках оружия в Южный Судан. В Киеве же причастность к поставкам опровергают.
    Флаг сирийской оппозиции в городе Азаз на севере Алеппо
    Экс-офицер: США поставляют сирийской оппозиции советское оружие на $2,2 млрд
    16:52 18.09.2017
    332
    Пентагон поставляет сирийским боевикам советское оружие, потому что его, по сути, невозможно отследить, срок годности неограничен, и оно также является валютой, которую можно использовать, чтобы продолжать все конфликты, уверен Стив Беннетт.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Визит Мэттиса в Украину: что важно знать
    09:49 28.08.2017
    1357Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Итоги визита в Киев главы Пентагона Мэттиса для Украины не утешительны. Трамп старается показать для вида, что интересы Киева якобы учтены, но на самом деле президент США Дональд Тамм ведет свою игру, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Северно-корейский тупик Украины
    11:55 18.08.2017
    1675Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Предположение о том, что новые ракеты Пхеньяна могут летать на украинских двигателях, при всей его сенсационности, не вызвало ажиотажа ни у нас, ни в мире. С тем, что Киев может быть причастен к международным скандалам, все давно свыклись и смирились.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Новое оружие Путина
    13:35 07.03.2018
    2076
    Владимир Путин 1 марта просто и наглядно объяснил, насколько бессмысленны политика "сдерживания" России, милитаризация Европы, гонка вооружений минувшего десятилетия.
    Незаконный арсенал в Виннице
    ТОП тем Украины: незаконный арсенал в Виннице, где заканчивается Украина
    17:54 12.02.2018
    702
    В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Мировые тренды: Макрон в сказке "Петя и волк", еврейский вопрос Украины
    18:33 23.02.2018
    344
    Зарубежные издания пишут о необходимости укрепления безопасности американских школ, гадают над новой ипостасью президента Франции и анализируют еврейский вопрос в Украине.
    Все теги

    Персоны