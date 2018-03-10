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Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя иранской делегации в Вене сообщило, что Иран рассматривает возможность продления переговоров с "шестеркой" еще на 6-12 месяцев, если в воскресенье переговоры не завершатся соглашением сторон.