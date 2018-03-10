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    Группа "шести"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Переговоры в Вене по Иранской ядерной программе
    Переговоры по Ирану в Вене завершатся 13 июля, независимо от результата
    03:30 13.07.2015
    127
    В настоящий момент в Вене находятся госсекретарь США Джон Керри, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Франции Лоран Фабиус, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    В Вене началась встреча "шестерки" и Ирана
    22:12 11.07.2015
    196
    Согласно информации, встреча "шестерки" и Ирана в Вене началась на уровне министров и глав делегаций. Как сообщается, ей предшествовал интенсивный день двусторонних встреч.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров покинул место проведения переговоров по Ирану без комментариев
    01:51 07.07.2015
    18240
    Как сообщили СМИ, Иран и "шестерка" международных посредников пришли к согласию по основной части соглашения по ядерной программе Тегерана, а также по четырем из пяти приложений.
    Нефтяная платформа. Архив
    Нефть Brent начала дешеветь на договоренностях "шестерки" с Ираном
    22:33 02.04.2015
    199
    Стоимость майского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась на 4,57% - до 54,60 доллара за баррель. Ранее она падала более чем на 5%.
    Флаг Ирана
    США опровергли достижение компромисса "по всем ключевым аспектам" по ИЯП
    03:40 01.04.2015
    138
    Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по всем ключевым аспектам урегулирования иранской ядерной программы были достигнуты принципиальные соглашения.
    Флаг Ирана
    "Шестерке" и Ирану нужно дополнительное время для соглашения - МИД Ирана
    19:56 31.03.2015
    220
    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Хамид Баядинежад сообщил, что консультации требуют времени.
    Флаг США
    США не пересмотрят критику в адрес Ирана - госдеп
    20:28 24.03.2015
    64
    Этого не произойдет даже после подписания "ядерного соглашения", заявила официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки.
    Флаги Ирана. Архивное фото
    Иран и "шестерка" урегулировали вопрос реактора в Араке - Салехи
    01:53 08.03.2015
    55
    Вопрос об ограничении работы реактора в Араке был ключевым на переговорах Ирана и международной "шестерки" (Россия, США, Франция, Великобритания и Германия).
    Встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве
    Заявления Ирана по поводу ядерной программы должны пройти проверку - Керри
    15:34 02.03.2015
    42
    Госсекретарь США Джон Керри завил в Женеве, что "весь мир должен быть уверен в том, что многочисленные заявления Ирана по поводу мирной программы смогут пройти проверку".
    Флаг Ирана
    Иран готов строить менее мощные реакторы
    19:31 27.02.2015
    209
    По словам главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, реакторы мощностью от 50 до 100 мегаватт будут более эффективными и более дешевыми, чем реакторы мощностью 1600 мегаватт.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Планы Ирана на переговорах по атому скоро выяснятся - Керри
    17:58 24.02.2015
    78
    Госсекретарь США Джон Керри предполагает, что Штатам вскоре станет известно, "собирается Иран составить приемлемый, подлежащий верификации план, или же нет".
    Флаг Ирана
    Берлин, Париж, Лондон и Брюссель против допсанкций в отношении Ирана
    15:03 22.01.2015
    74
    Давление на Иран будет усилено в случае, если страна нарушит свои обязательства или не согласится на всеобъемлющую, проверяемую договоренность, отвечающую требованиям международного сообщества.
    Переговоры по ядерной программе Ирана. Архивное фото
    О провале переговоров в Вене по Ирану пока говорить рано - источник
    23:28 23.11.2014
    54
    "Шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Франция, Китай и Германия) и Иран пытаются преодолеть оставшиеся разногласия, прежде всего о процедуре снятия санкций.
    Вид на столицу Ирана Тегеран
    Речи о продлении переговоров Ирана с "шестеркой" нет - чиновник
    12:50 23.11.2014
    121
    Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя иранской делегации в Вене сообщило, что Иран рассматривает возможность продления переговоров с "шестеркой" еще на 6-12 месяцев, если в воскресенье переговоры не завершатся соглашением сторон.
    Соглашение с МАГАТЭ по обогащению урана для Ирана выгодно - посол РФ в Тегеране
    Иран считает, что соглашения по атому невозможно достичь в срок - СМИ
    10:20 23.11.2014
    69
    "Шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Франция, Китай и Германия) и Иран пытаются преодолеть оставшиеся разногласия, прежде всего о процедуре снятия санкций.
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    На переговорах по Ирану у сторон остаются "существенные расхождения" - США
    03:20 22.11.2014
    37Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Крайним сроком является понедельник, но по-прежнему имеют место существенные расхождения, заявил официальный представитель Белого дома Эрик Шульц.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    Керри и Зариф работают над новыми предложениями по иранской проблеме
    00:01 22.11.2014
    45Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Новые предложения Керри и Зарифа нацелены на преодоление "тупика" в переговорах между "шестеркой" и Тегераном в Вене, отмечает агентство "Рейтер".
    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Глава немецкого МИД направляется в Вену на переговоры по Ирану
    04:37 21.11.2014
    63Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет в Вену для участия в переговорах по иранской ядерной программе в субботу.
    АЭС в Иране. Архивное фото
    Иран добровольно предоставил МАГАТЭ доступ на объект в городе Мариван
    02:33 21.11.2014
    48Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Постоянный представитель Ирана в МАГАТЭ Реза Наджафи, заявление которого приводит телеканал Press-TV, сообщил, что сотрудники организации смогут посетить объект в приграничном городе Мариван в 700 километрах западнее Тегерана.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    В Вене завершилась встреча Керри, Эштон и Зарифа
    00:49 21.11.2014
    46Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    В Вене завершилась трехсторонняя встреча госсекретаря США Джона Керри, главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и координатора "шестерки" международных посредников Кэтрин Эштон, сообщил РИА Новости источник в делегации США.
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