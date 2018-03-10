В настоящий момент в Вене находятся госсекретарь США Джон Керри, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Франции Лоран Фабиус, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя иранской делегации в Вене сообщило, что Иран рассматривает возможность продления переговоров с "шестеркой" еще на 6-12 месяцев, если в воскресенье переговоры не завершатся соглашением сторон.
Постоянный представитель Ирана в МАГАТЭ Реза Наджафи, заявление которого приводит телеканал Press-TV, сообщил, что сотрудники организации смогут посетить объект в приграничном городе Мариван в 700 километрах западнее Тегерана.
В Вене завершилась трехсторонняя встреча госсекретаря США Джона Керри, главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и координатора "шестерки" международных посредников Кэтрин Эштон, сообщил РИА Новости источник в делегации США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".