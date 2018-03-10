Популярное украиноязычное интернет-сообщество "Чоткий паца" выпустила новую социальную пародию. Участие в съемках клипа принял и известный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.
Музыкант Олег Скрипка осудил "травлю" пророссийских артистов в Украине. По его мнению, срывы концертов в Одессе - это не патриотизм, а провокация. Правда, сам Скрипка известен своими русофобскими высказываниями, из-за которых не раз попадал в скандалы.
Как отметил певец Олег Скрипка, действия активистов направлены на дестабилизацию в стране и раскол в обществе. По его мнению, срывы концертов не являются "актом доброй воли патриотически настроенных людей"
Языковая тема всегда была крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества. Тем временем политики и публичные люди регулярно подливают "масла в огонь" своими едкими, а порой оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев.
Судя по сообщениям в социальной сети, флешмоб стартовал 28 апреля. Одесситы фотографируются на фоне обмотанной колючей проволокой скрипки, намекая на недавнее скандальное заявление известного музыканта.
Откровения певца Олега Скрипки о необходимости отселения русскоязычных сограждан в гетто, вызвали бурное возмущение в социальных сетях. Причем не последнее место среди возмущающихся заняли русскоязычные "побратимы" Скрипки.
Олег Скрипка и скандал с украинским языком получил внезапное продолжение и озвучку. А все благодаря разговору певца с пранкером Лексусом, назвавшимся главой МВД. Как же отреагировали на такое событие сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
Накануне в Одессе произошел масштабный пожар на рынке, в Париже накануне президентских выборов состоялись массовые протесты, а музыкант Олег Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык.
Медведчук отметил, что "в условиях тотального обнищания общества, гибели тысяч соотечественников в военном конфликте на Донбассе, мытарств миллионов беженцев у Скрипки не нашлось большей беды и заботы, чем русскоязычные школьники и их учителя".
Власть пытается при помощи громких скандалов отвлечь внимание общества от срыва Минских соглашений, от подготовки к геноциду под видом пенсионной реформы и подготовки к продаже земли, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".