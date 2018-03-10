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Олег Скрипка и скандал с украинским языком получил внезапное продолжение и озвучку. А все благодаря разговору певца с пранкером Лексусом, назвавшимся главой МВД. Как же отреагировали на такое событие сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?