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    Олег Скрипка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Олег Скрипка,Сашко Положинский, Олег Михайлюта (Фагот) записали Марш новой армии
    Скрипка, Положинский и Фагот записали новый марш для ВСУ 
    13:41 06.12.2017
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    Одиннадцать украинских музыкантов записали в Малой опере видео-клип на песню "Марш Новой Армии", которая посвящена всем украинским воинам.
    Чоткий Паца feat. Олег Скрипка - ЗИМА ПРИЙДЕ
    Олег Скрипка спел про высокие тарифы на отопление 
    01:40 28.11.2017
    686Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Популярное украиноязычное интернет-сообщество "Чоткий паца" выпустила новую социальную пародию. Участие в съемках клипа принял и известный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Скрипка, гетто и язык. Полиция отказалась открывать уголовное дело
    17:33 11.07.2017
    733Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Оснований для внесения изложенных в обращении сведений в Единый реестр досудебных расследований не установлено, говорится в ответе на журналистский запрос.
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Прозрение Скрипки. Певец осудил срывы концертов в Одессе
    12:48 08.07.2017
    2514Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Музыкант Олег Скрипка осудил "травлю" пророссийских артистов в Украине. По его мнению, срывы концертов в Одессе - это не патриотизм, а провокация. Правда, сам Скрипка известен своими русофобскими высказываниями, из-за которых не раз попадал в скандалы.
    Олег Скрипка
    Это не патриотизм: Скрипка раскритиковал активистов, срывающих концерты в Одессе
    17:08 06.07.2017
    1872Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как отметил певец Олег Скрипка, действия активистов направлены на дестабилизацию в стране и раскол в обществе. По его мнению, срывы концертов не являются "актом доброй воли патриотически настроенных людей"
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Война c великим и могучим: путь в гетто, наказание батогом
    14:35 26.05.2017
    141875% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Языковая тема всегда была крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества. Тем временем политики и публичные люди регулярно подливают "масла в огонь" своими едкими, а порой оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?
    08:09 04.05.2017
    12386Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Обсудив в очередной раз конфликт в Донбассе, Путин и Меркель к единому мнению не пришли. Позиции Германии и России по украинскому вопросу остаются принципиально разными, до их сближения далеко.
    Виктор Баранский - участник флешмоба-ответа Скрипке на его слова о гетто
    Привет Скрипке из одесского "гетто": в городе стартовал флешмоб
    21:42 28.04.2017
    329075% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Судя по сообщениям в социальной сети, флешмоб стартовал 28 апреля. Одесситы фотографируются на фоне обмотанной колючей проволокой скрипки, намекая на недавнее скандальное заявление известного музыканта.
    Олег Скрипка
    Не томи мне душу, скрипка, не тревожь патриотизм
    11:59 24.04.2017
    160075% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Откровения певца Олега Скрипки о необходимости отселения русскоязычных сограждан в гетто, вызвали бурное возмущение в социальных сетях. Причем не последнее место среди возмущающихся заняли русскоязычные "побратимы" Скрипки.
    Олег Скрипка
    Язык, Скрипка и реакция власти. Опрос политологов
    10:59 24.04.2017
    158575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Своим высказыванием о гетто Скрипка подставил украинскую власть, отмечают эксперты. Впрочем, самой власти нужен постоянный конфликт в обществе, иначе все увидят, что короли - голые.
    Олег Скрипка. Архивное фото
    "Вот что звонок животворящий от министра МВД делает": соцсети об извинениях Скрипки за слова о гетто
    16:12 23.04.2017
    358375% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Олег Скрипка и скандал с украинским языком получил внезапное продолжение и озвучку. А все благодаря разговору певца с пранкером Лексусом, назвавшимся главой МВД. Как же отреагировали на такое событие сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Николай Мартыненко
    Хроника 22 апреля: освобождение Мартыненко, Скрипка извинился за слова о гетто
    10:23 23.04.2017
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    Накануне в Одессе произошел масштабный пожар на рынке, в Париже накануне президентских выборов состоялись массовые протесты, а музыкант Олег Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык.
    Пранкеры разместили в сети разговор со Скрипкой от имени фейкового Авакова. Видео
    Пранкеры разместили в сети разговор со Скрипкой от имени фейкового "Авакова" 
    02:27 23.04.2017
    126575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам Олега Скрипки, у него изначально закрались подозрения в том, что Арсен Аваков был настоящим, поэтому музыкант записал свой разговор с ним на диктофон.
    Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка. Архивное фото
    Российские пранкеры сообщили подробности разговора со Скрипкой
    02:11 23.04.2017
    150575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам российского пранкера Владимира Кузнецова, как только позвонил "министр Аваков" - музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив "получить" место в совете при МВД.
    Олег Скрипка
    Скрипка извинился за слова о гетто
    21:43 22.04.2017
    71075% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Комментируя свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык, музыкант Олег Скрипка извинился и заявил, что никого не хотел обидеть.
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Скрипка прокомментировал разговор с фейковым "Аваковым"
    18:23 22.04.2017
    190075% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Согласно информации, у Олега Скрипки изначально закрались подозрения в том, что Аваков был настоящим, поэтому Скрипка записал свой разговор с ним на диктофон.
    Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка
    На Скрипку подали заявление в прокуратуру
    17:33 22.04.2017
    120175% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Как написала директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная на своей странице в Facebook, если не возбудят уголовное дело, то отказ обжалуют в суде.
    Медведчук Виктор
    Медведчук высказался о предложении Скрипки согнать русскоязычных в гетто
    14:56 22.04.2017
    306675% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Медведчук отметил, что "в условиях тотального обнищания общества, гибели тысяч соотечественников в военном конфликте на Донбассе, мытарств миллионов беженцев у Скрипки не нашлось большей беды и заботы, чем русскоязычные школьники и их учителя".
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Дерусификация на марше. О "дИбилах" с "низким IQ" и других политиках
    16:46 21.04.2017
    237975% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Не только украинские "прозападные", но и настоящие западные СМИ явно предпочитают не замечать некоторых особенностей установленной в постмайданной Украине "демократии". А замечать есть что.
    Дмитрий Корнейчук
    Скрипка банально пиарился и не следил за языком - Корнейчук
    16:35 21.04.2017
    131375% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Власть пытается при помощи громких скандалов отвлечь внимание общества от срыва Минских соглашений, от подготовки к геноциду под видом пенсионной реформы и подготовки к продаже земли, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
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