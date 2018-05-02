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    Фото дня. Годовщина трагедии 2 мая в Одессе

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    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (89)

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    В Одессе прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди.
    Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.
    Думская.net

    В Одессе прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди.

    Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно прошли при повышенных мерах безопасности. В минувшем году в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.

    Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.
    УНИАН
    ТЕМА ДНЯ: годовщина трагедии 2 мая в Одессе

    Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

    Жертвами трагедии с обеих сторон в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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    Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за четыре года фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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