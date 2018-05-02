В Одессе произошли стычки между радикалами и участниками акции на Куликовом поле

Фото Liga.net

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе в среду произошли стычки на Куликовом поле, где собрались участники митинга в память погибших 2 мая 2014 года и представители националистических организаций.

Во время митинга к его участникам приблизился один из активистов "Правого сектора" Сергей Стерненко, который был накануне ранен неизвестным в шею.

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Участники поминальной акции попросили полицию отвести Стерненко от митинга в связи с тем, что он их провоцирует. ситы провоцируют их своим видом. Однако серьезных столкновений удалось избежать.

Фото Liga.net Сергей Стерненко на Кулковом поле в Одессе 2 мая 2018 года

Liga.net передает, что в митинге памяти жертв трагедии 2 мая приняли участие около 200 человек. Всего в течение дня Куликовое поле посетили около двух тысяч одесситов, которые принесли цветы к Дому профсоюзов.

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