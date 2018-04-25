Крищенко: георгиевские ленты 9 мая будут изымать, носителей - задерживать

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Киевская полиция готовится обеспечить охрану порядка во время проведения марша "Бессмертного полка" 9 мая, хотя соответствующей заявки пока еще не поступало, сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

"На 9 мая у нас еще нет заявок, но мы ожидаем, что будет как всегда марш "Бессмертного полка". Также будут проводиться официальные мероприятия. Но традиционно мы усиливаемся, этот день нам хорошо известен", — сказал Крищенко в интервью сайту "112.ua".

Он отметил, что правоохранители уже сейчас работают со сторонниками и противниками проведения марша "Бессмертного полка", чтобы мероприятие прошло мирно.

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"По количеству полицейских я еще не могу сказать, потому что мы еще не понимаем, сколько людей и какие именно организации будут проводить марши. Но на сегодня мы противостояний не ожидаем", — добавил начальник столичного главка.

При этом он подчеркнул, что коммунистическую символику и георгиевские ленты полицейские будут изымать.

"Георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно не будут допускаться. С людьми, которые ее используют, будет проводиться разъяснительная работа, кто не поймет — будут задерживаться и будем составлять соответствующие материалы", — пояснил.

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Напомним, в 2016 году в Киеве во время проведения марша "Бессмертного полка" произошла потасовка из-за георгиевской ленты.