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    Крищенко: георгиевские ленты 9 мая будут изымать, носителей - задерживать

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    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (267)

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    Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители уже сейчас работают со сторонниками и противниками проведения марша "Бессмертного полка", чтобы мероприятие прошло мирно.
    Андрей Крищенко. Архивное фото
    МВД Украины

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Киевская полиция готовится обеспечить охрану порядка во время проведения марша "Бессмертного полка" 9 мая, хотя соответствующей заявки пока еще не поступало, сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

    "На 9 мая у нас еще нет заявок, но мы ожидаем, что будет как всегда марш "Бессмертного полка". Также будут проводиться официальные мероприятия. Но традиционно мы усиливаемся, этот день нам хорошо известен", — сказал Крищенко в интервью сайту "112.ua". 

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    Он отметил, что правоохранители уже сейчас работают со сторонниками и противниками проведения марша "Бессмертного полка", чтобы мероприятие прошло мирно.

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    "По количеству полицейских я еще не могу сказать, потому что мы еще не понимаем, сколько людей и какие именно организации будут проводить марши. Но на сегодня мы противостояний не ожидаем", — добавил начальник столичного главка.

    При этом он подчеркнул, что коммунистическую символику и георгиевские ленты полицейские будут изымать.

    "Георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно не будут допускаться. С людьми, которые ее используют, будет проводиться разъяснительная работа, кто не поймет — будут задерживаться и будем составлять соответствующие материалы", — пояснил.

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    Напомним, в 2016 году в Киеве во время проведения марша "Бессмертного полка" произошла потасовка из-за георгиевской ленты.

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