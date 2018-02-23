В Черниговской области поздравили жителей объявлением с георгиевской ленточкой

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Председатель райгосадминистрации города Бахмач Черниговской области Виктор Мищук удивил горожан, поздравив их с Днем советской армии, передают "Факты".

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Билборды с изображением георгиевской ленты появились на улицах города утром 23 февраля, о чем жители тут же начали писать в соцсетях.

ФАКТЫ В Черниговской области разместили борд с георгиевской ленточкой

В сюжете говорится, что пока не удалось дозвониться госчиновнику, чтоб получить комментарий. Однако, журналисты пообещали, что будут следить за тем, как развивается ситуация с антиукраинским поступком Виктора Мищука.

Ранее сообщалось, что скандальная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который в Украине не отмечается.