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    Общество

    В Черниговской области поздравили жителей объявлением с георгиевской ленточкой

    (обновлено: )628121
    Билборды с изображением георгиевской ленты появились на улицах города Бахмач Черниговской области утром 23 февраля, о чем жители тут же начали писать в соцсетях.
    В Черниговской области разместили борд с георгиевской ленточкой
    ФАКТЫ

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Председатель райгосадминистрации города Бахмач Черниговской области Виктор Мищук удивил горожан, поздравив их с Днем советской армии, передают "Факты".

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    Билборды с изображением георгиевской ленты появились на улицах города утром 23 февраля, о чем жители тут же начали писать в соцсетях.

    ФАКТЫ
    В Черниговской области разместили борд с георгиевской ленточкой

    В сюжете говорится, что пока не удалось дозвониться госчиновнику, чтоб получить комментарий. Однако, журналисты пообещали, что будут следить за тем, как развивается ситуация с антиукраинским поступком Виктора Мищука.

    Ранее сообщалось, что скандальная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который в Украине не отмечается.

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