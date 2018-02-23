К 23 февраля. Общество критикует ценности, навязываемые властью — Бортник

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

День Советской армии не отмечается официально в нынешней Украине, поскольку сам советский период истории страны признан "преступным". Однако можно не сомневаться в том, что многие и многие украинцы получат 23 февраля поздравления. Да и сами поздравят бывших сослуживцев. Теперь это своего рода фронда. И на примере таких "подпольных" праздников видно, насколько далеко разошлись националистическое государство и радикально-"патриотическая" часть общества с теми, кто не спешит расставаться с традициями.

Много ли таких? Достаточно много. По результатам проведённого социологической группой "Рейтинг" в декабре 2017 года исследования (опрошено 30 тысяч человек), треть населения Украины ностальгирует по Советскому союзу (и 55% избавлены от такой ностальгии).

Большая часть тех, кто скучает по временам СССР, сосредоточены на юго-востоке Украины, особенно в Одессе, в Николаевской области — там это "фактически половина опрошенных", рассказал заместитель директора группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

По его словам, "очень интересно, что эта ностальгия… она коррелируется с количеством противников вступления Украины в НАТО".

Тут нужно учесть, что опрос социологи проводили только на территориях, подконтрольных Киеву. Но даже здесь получить точную "картинку" сейчас достаточно сложно. Сами представители социологических компаний не раз жаловались, что после Майдана значительно выросло количество граждан, не желающих отвечать на какие бы то ни было вопросы (что вполне понятно). Поэтому можно предположить, что доля "красных" (или "левых") может быть больше, чем показывают социологические замеры…

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Впрочем, треть населения — достаточно внушительная величина. Понятно, что такое положение не устраивает радикалов и нынешнюю власть, развернувшую процесс десоветизации, пытающуюся "перепрограммировать" украинское сознание.

Власть действует на законодательном уровне. Бандера и Шухевич объявлены национальными героями, термин "Великая Отечественная война" выведен из официального обихода, за ношение георгиевской ленточки предусмотрен штраф. Директор государственного института нацпамяти Владимир Вятрович говорит о планах отменить празднование 9 мая… По его словам, следует провозгласить преемственность Украины от УНР, а период пребывания в СССР признать периодом оккупации.

Заметим, что борьбой с советским прошлым дело не ограничится. Борцы с исторической памятью не скрывают: вслед за десоветизацией должна последовать дерусификация (да она уже и идёт полным ходом).

Радикалы действуют своими методами. Нам приходилось писать о том, как националисты обливали краской памятник освободителю Киева генералу Ватутину, как расправлялись с протестующими против переименования проспекта Ватутина, как нападали на ветеранов.

Подобные акции проводятся регулярно при полном попустительстве (если не содействии) со стороны властей. Буквально на днях в Киеве состоялась серия нападений на Российский центр науки и культуры (РЦНК), причем в самый разгар событий украинские власти оставили здание представительства Россотрудничества без охраны.

А во Львове радикалы разбили плиты и разрисовали Монумент боевой славы советским воинам. Позднее представители мэрии сообщили, что памятник будет демонтирован — поскольку "часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии". И здесь национал-радикалы и власть действуют рука об руку.

Впрочем, направленные против советских символов акции вандализма часто совершаются лишь с целью "дополнительного пиара" (среди радикальных организаций тоже есть конкуренция за бюджеты). Более серьёзной работой в направлении "подмены исторической памяти" занято само государство, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Идёт просто нагнетание, спекулирование этими символами. Поэтому видим, что есть проблема церкви, поднимаются вопросы истории, культуры, штурмуют, например, "Россотрудничество", поднимают вопросы языка… Будут предприниматься и дальше попытки разыгрывать эти проблемы с символами — как определённые информационные поводы, как элемент пиара наиболее радикальными силами", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, это делается также и с целью переключения внимания общества с более насущных и опасных для власти проблем — например, с проблемы повышения тарифов.

"Это такие политтехнологические эксперименты", - отметил политолог. Он добавил, что на самом деле процесс "подмены исторической памяти" далеко не сводится к подобным акциям.

"Изменение гуманитарной атмосферы в обществе идёт через структур министерства образования, идёт через СМИ… Но, несмотря на все усилия, предпринимаемые в этой сфере, это всё происходит достаточно медленно, — сказал Бортник.

Он пояснил: "Общество достаточно консервативно, а власть непопулярна (…) и любые ценности, которые она навязывает, уже изначально воспринимаются достаточно критично".