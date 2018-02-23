Скандальная украинская звезда поздравила мужчин с 23 февраля

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Скандальная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который в Украине не отмечается.

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"С праздником, дорогие мужчины", — написала Лобода под своей фотографией с дочерью Евой в Instagram.

lobodaofficial Украинская певица Светлана Лобода

Напомним, в Украине празднуют День защитника 14 октября. Эта дата заменила советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля.

Ранее Светлана Лобода без стеснений поделилась пикантными подробностями своей личной жизни в эфире российского радио. Ведущие провели блиц-опрос артистки, во время которого она быстро отвечала на личные вопросы с вариантами ответа "да" или "нет". В разговоре Лобода призналась, что у нее был роман со знаменитостью, она занималась сексом на первом свидании и имела секс втроем.