Гражданку Белоруссии оштрафовали за георгиевскую ленточку на авто

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Гражданку Белоруссии обязали выплатить штраф в размере 850 гривен и еще 353 гривны судебного сбора за публичную демонстрацию запрещенной в Украине "георгиевской" ленты, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

В случае, если она откажется выплатить установленный судом штраф, с нее принудительно взыщут двойной размер штрафа — 1700 гривен.

Протокол о правонарушении в отношении жительницы города Кобрин составили при пересечении ею границы в пограничном пункте "Доманово" (Волынская область, которая граничит с Брестской областью Белоруссии). "Георгиевская" лента была прикреплена на радиоантенну ее автомобиля Volkswagen Passat.

Ранее сообщалось, что Яремчанский городской суд (Ивано-Франковская область) оштрафовал туристов из Белоруссии за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.