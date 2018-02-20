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    Гражданку Белоруссии оштрафовали за георгиевскую ленточку на авто

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    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (266)

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    Протокол о правонарушении в отношении жительницы города Кобрин составили при пересечении ею границы в пограничном пункте "Доманово". "Георгиевская" лента была прикреплена на радиоантенну ее автомобиля Volkswagen Passat.
    Пожилая женщина с георгиевской ленточкой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Гражданку Белоруссии обязали выплатить штраф в размере 850 гривен и еще 353 гривны судебного сбора за публичную демонстрацию запрещенной в Украине "георгиевской" ленты, сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

    Георгиевская лента в автомобиле туристов из Белоруссии в Буковеле
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    В случае, если она откажется выплатить установленный судом штраф, с нее принудительно взыщут двойной размер штрафа — 1700 гривен.

    Протокол о правонарушении в отношении жительницы города Кобрин составили при пересечении ею границы в пограничном пункте "Доманово" (Волынская область, которая граничит с Брестской областью Белоруссии). "Георгиевская" лента была прикреплена на радиоантенну ее автомобиля Volkswagen Passat.

    Ранее сообщалось, что Яремчанский городской суд (Ивано-Франковская область) оштрафовал туристов из Белоруссии за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.

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