СБУ завела дело на священника за открытку с георгиевской лентой

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Священник Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, доктор богословия иеромонах Иоанн (Курмояров) заявил, что Служба безопасности Украины завела против него административное дело за пост с изображением георгиевской ленточки на его странице в Facebook, который он разместил 9 мая 2017 года.

В Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

"Был по повестке в милиции, куда пришли материалы из СБУ. В отношении меня открыто административное дело… Я дал в милиции свои пояснения… но будет еще суд", — сообщил в среду священник на своей странице в Facebook.

В то же время он заявил, что не собирается отказываться от своих воззрений и будет добиваться компенсации от СБУ.

"Во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет, я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленточки где угодно. Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленточку открыто, т.к. считаю, что заплатил за такую возможность. Ну, и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ", — добавил он.

Согласно закону, "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, испльзование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.

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