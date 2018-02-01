СБУ сообщила о ликвидации "ферм", майнивших биткоины для ДНР

СБУ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой пресекли в Киеве, Киевской области и Черкассах работу криптовалютных "ферм", которые майнили биткоины, часть которых шла на финансирование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

"По результатами расследования, которое велось в течение прошлого года и вышло на финальную стадию буквально в последние дни, сегодня завершен ряд обысков в Киеве, Киевской области и Черкассах. Была прекращена деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалют", — сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в четверг.

СБУ Одна из "ферм", майнивших биткоины для ДНР

По его словам, часть средств направлялась на финансирование ЛНР и ДНР — для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов.

В ходе следственных действий на нескольких этажах в арендованных помещениях предприятия "Квазар" в Киеве было изъято более 400 "ферм" для майнинга криптовалюты, более чем по 1 тысяче блоков питания и видеокарт, более 1,5 тысячи жестких дисков, около 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки и документы, которые подтверждают перечисление средств на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

В Черкасской области фермы находились на территории арендованных складских помещений. При этом майнеры воровали электроэнергию, сделав несанкционированную врезку в общую сеть электроэнергии.

Стоимость изъятой техники составляет около 4 миллионов долларов, она будет направлена на экспертизу. Следствием также установлена личность человека, организовавшего данное производство, сейчас устанавливается его местопребывание для задержания. Также правоохранители собрали данные о круге лиц, которые содействовали незаконному ввозу в Украину товаров двойного назначения, которые использовались в производственном процессе.

Уголовное дело расследуется по ряду статей, в частности, "финансирование терроризма", "неуплата налога" и "кража электроэнергии". Матиос сообщил, что для налаживания деятельности ферм злоумышленники наняли выпускников Киевского политеха.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной таможни задержали в аэропорту "Борисполь" крупную партию устройств, которые используются для добычи криптовалюты.