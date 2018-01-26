В Киеве двух мужчин взяли в плен и требовали $5 млн выкупа в биткоинах

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Киеве задержали злоумышленников за похищение двух человек, которые требовали выкуп в биткоинах. Об этом сообщил начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов.

По его словам, сумма выкупа составила эквивалент $5 млн. В результате проведенной работы полицейские освободили заложников, которые несколько месяцев провели в плену.

"Злоумышленники идентифицированы, пока с ними проводят следственные действия. В то же время мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", — отметил руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что миллиардер Сорос назвал биткоин финансовым "пузырем".