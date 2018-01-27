Устал следить за курсом. Соучредитель Apple продал все биткоины

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Соучредитель компании Apple Стив Возняк принял решение продать все свои биткоины, потому как устал следить за их нестабильным курсом.

Возняк рассказал Business Insider, что летом прошлого года приобрел биткоины по цене $700 за единицу. А спустя полгода продал, когда курс достиг отметки почти в $20 тыс.

"Я хотел с этим поэкспериментировать. Но когда курс поднимался слишком высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех, кто смотрит и смотрит за ним и заботится только о цифрах", – рассказал Возняк и добавил, что счастье заключается "не в том, чтобы беспокоиться" и продал "предмет тревоги".

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".