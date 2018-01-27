наверх
27.01.201811:28
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Устал следить за курсом. Соучредитель Apple продал все биткоины

    (обновлено: )41630
    Соучредитель компании Apple Стив Возняк рассказал, что криптовалюта биткоин вызывает слишком много беспокойства.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Соучредитель компании Apple Стив Возняк принял решение продать все свои биткоины, потому как устал следить за их нестабильным курсом. 

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
    Что ждать от биткоина в 2018 году. Опрос экспертов

    Возняк рассказал Business Insider, что летом прошлого года приобрел биткоины по цене $700 за единицу. А спустя полгода продал, когда курс достиг отметки почти в $20 тыс.

    "Я хотел с этим поэкспериментировать. Но когда курс поднимался слишком высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех, кто смотрит и смотрит за ним и заботится только о цифрах", – рассказал Возняк и добавил, что счастье заключается "не в том, чтобы беспокоиться" и продал "предмет тревоги".

    Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает