СБУ нашла в зоне АТО тайник с боеприпасами

ГУНП в Донецкой области

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила об обнаружении тайника с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе.

По данным ведомства, тайник был оборудован в лесополосе на окраине села Уютное Донецкой области.

"Оперативники военной контрразведки СБ Украины изъяли из тайника более тысячи патронов крупного калибра (7,62 миллиметра) и восемь танковых выстрелов калибра 125 миллиметров", — говорится в сообщении.

Найденные боеприпасы передали на утилизацию, добавили в ведомстве.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.