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    СБУ нашла в зоне АТО тайник с боеприпасами

    (обновлено: )10802
    В СБУ отметили, что оперативники изъяли из тайника более тысячи патронов крупного калибра (7,62 миллиметра) и восемь танковых выстрелов калибра 125 миллиметров.
    Полиция обнаружила тайник с боеприпасами в Донецкой области
    ГУНП в Донецкой области

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила об обнаружении тайника с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе.

    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Когда решится вопрос миротворцев для Донбасса?

    По данным ведомства, тайник был оборудован в лесополосе на окраине села Уютное Донецкой области.

    "Оперативники военной контрразведки СБ Украины изъяли из тайника более тысячи патронов крупного калибра (7,62 миллиметра) и восемь танковых выстрелов калибра 125 миллиметров", — говорится в сообщении.

    Найденные боеприпасы передали на утилизацию, добавили в ведомстве.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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