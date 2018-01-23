СБУ раскрыла схему хищения $3,4 млн, выделенных на ремонт дорог в Одессе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Ряд компаний в Одессе за два года присвоили около 3,4 миллиона долларов, выделенных на строительство и ремонт дорог, сообщила во вторник Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, группа компаний из Одессы в течении нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог на Украине. Во время госзакупок владельцы и топ-менеджмент компаний вступали в сговор с организаторами аукционов для получения контрактов.

"Дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышали стоимость проведенных работ и использованных материалов. Оперативники спецслужбы установили, что общая сумма присвоенных только за два года дельцами средств составляет более 100 миллионов гривен (около 3,4 миллиона долларов). Решениями суда уже доказано уклонения предпринимателями от уплаты налогов в размере пять миллионов гривен (около 170 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

Как отмечает СБУ, некачественное выполнение дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры страны.

"Антимонопольный комитет Украины наложил на группу компаний штрафные санкции в сумме более 37 миллионов ​​гривен (около 1,3 миллиона долларов) и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета имени Крушельницкой, которого сайт "Миротворец" включил в свою базу за якобы антиукраинские взгляды.