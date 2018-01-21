Нежелание бороться с коррупцией лишит Украину почти всего - эксперт

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Коррупция может закрыть двери в Европу. Опять зазвучали разговоры о возможной отмене безвиза для Украины. Так, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что надеется на то, что Евросоюз не приостановит безвизовый режим для украинцев. Об этом она сказала в интервью изданию Deutsche Welle.

Ранее об угрозе лишения Украины безвиза говорил посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли. Он подчеркивал необходимость скорейшего создания антикоррупционного суда и повышения эффективности уже действующих антикоррупционных органов.

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О том, насколько велика сейчас угроза отмены безвизового режима с ЕС, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

uacrisis.org Эксперт аналитического центра общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая

(текст публикуется на языке оригинала)

Які ще пункти з договору про безвіз Україна не виконала? Що може стати тим каменем спотикання, через який безвіз скасують?

— Україна на шляху до безвізу виконала всі критерії, які від нас вимагались. Це близько 140 критеріїв різного роду, серед яких як біометричні паспорти, так і запровадження нових антикорупційних агенцій. Але справа полягає в тому, що ті зміни, яких було досягнуто, продовжувати, тому що саме створення антикорупційних агенцій, як у нас було створено НАБУ, НАЗК, САП. Всі ці органи були створені, але наразі ЄС, українські громадські організації, зокрема, антикорупційного характеру фіксують те, що ефективність діяльності цих організацій є невисокою. Зокрема, йде мова про НАЗК, тобто ця агенція, на жаль, вона працює не так задовільно, як ми на це розраховували. Зокрема, за рік перевіряються дуже мала кількість електронних декларацій, поданих чиновниками, і це занепокоює наших партнерів, наших колег з ЄС.

Чи були прописані терміни виконання?

— У нас є конкретні рекомендації з останнього звіту Європейської комісії про стан впровадження реформ, так званий постмоніторинг візової лібералізації, тобто це такий невеличкий звіт, де описується те, що відбувалось в Україні останнім часом, зокрема, які міграційні рухи, наприклад, з України до ЄС і, в тому числі, описуються результати аудиту реформ, який був проведений Європейською комісією. І там головна увага звертається на те, що в Україні необхідно запровадити антикорупційний суд і відновити авторитет НАЗК, також йде мова про те, щоб не допустити обмеження діяльності НАБУ, так як відповідні законопроекти фіксувались у ВР, і це було серйозною загрозою діяльності цієї агенції.

Один із проблемних пунктів – це створення антикорупційного суду. Наскільки важливо це для Європи?

— Воно є, я б сказала, однією із головних вимог зараз. Запровадження антикорупційного суду наразі розглядається як, мабуть, одна із таких, хороших практик, яка, хоча і не є дуже розповсюдженою по країнам ЄС, але ж у них є набагато менше проблем із корупцією. Наша країна, на жаль, за всіма індексами сприйняття корупції і за тим, що ми спостерігаємо фактично як громадяни кожного дня, ми знаємо, що для нас корупція є одним із найскладніших таких випробувань. Тому, звичайно, антикорупційний суд зараз — на порядку денному, і його запровадження ми дуже очікуємо в цьому році, в наступному, тобто серйозну роботу над його запровадженням.

Згідно з рекомендаціями Венеційської комісії міжнародним експертам мають надати ключову роль у формуванні антикорупційного суду. Ця роль знівельована у нинішньому президентському законопроекті. Чому саме ключову роль хочуть покласти на міжнародних експертів?

— Для того щоб забезпечити відбір максимально об’єктивний незалежних людей, які не мають якихось попередніх скандалів, пов’язаних з судовими справами.

Можливо, для того, щоб мати більший вплив на події?

— Я думаю, що все ж таки вони дивляться, як дуже повільно і складно просувається судова реформа, і судова реформа, на жаль, показує про те, що навіть ті судді, які мають доведені факти того, що вони мали, скажімо, дуже неоднозначні рішення в часи Януковича, наприклад, ці судді, на жаль, все одно потрапляють до нового Верховного Суду і, я думаю, що довіри до того, щоб відбувалось так само, як з судовою реформою, дуже мало. Тому намагаються використати всі важелі впливу для того, щоб антикорупційний суд не став ще одним судом, який буде дуже повільно розглядати рішення або буде приймати їх на користь тих чи інших українських важливих впливових політиків.

Декілька тижнів тому єврокомісар з питань міграції сказав, що ЄС не має наміру скасовувати безвіз, однак Україна має вдатись до негайних дій, аби втримати досягнуті антикорупційні результати. Зараз ми бачимо зміну в риториці, тобто вже нам говорять, що сподіваються на те, що ЄС не припинить безвіз для українців. Як це варто розцінювати?

— Це, дійсно, дуже негативні для нас сигнали, і це показує на те, що ті меседжі, ті заяви європейських політиків, зокрема, той звіт Європейської комісії, в якому сильно наголошується на необхідності запровадження антикорупційного суду, незалежного антикорупційного суду і, зокрема, відновлення авторитету НАЗК, всі ці заяви, на жаль, не доходять до адресатів, тобто їх не чують, а так, як відомо, що безвізовий режим все ж таки наразі є одним із найбільших досягнень української влади за останній час, які реально відчули українські громадяни, то, на жаль, саме це досягнення з ним буде дуже боляче. Тому цей вплив наразі, я думаю, будуть намагатись використовувати європейські політики для того, щоб тиснути на нашу владу і, на жаль, для українців у разі відкату реформ у сфері протидії корупції ми можемо стикнутись все ж таки із запровадженням знову візового режиму, можливо, тимчасового. Але, я думаю, що це не є зараз на порядку денному, однак все ж таки, я думаю, що не варто розслаблятись, тому що це буде дуже болісно для українських громадян, якщо ми через те, що антикорупційні реформи застопорились, знову отримаємо візовий режим.

Чи достатньо буде генпрокурору або голові НАБУ надати європарламентарям якісь особисті зобов’язання у боротьбі з корупцією? Чи доцільно їх давати?

— Я, на жаль, не можу порадити, як саме вести себе представникам ГПУ або НАБУ, але я дуже сподіваюсь на їх відповідальність, чесність і я сподіваюсь, що вони разом з нашими політиками, з якими обов’язково будуть зустрічатись європарламентарі, зможуть довести, що в них серйозні наміри, що вони почули заяви, що вони зрозуміли всю серйозність ситуації, що та риторика, яка звучала раніше, дуже м’яка, що вона вже дипломатичною мовою — це дуже неприємні слова і мова йде про важливість використання безвізового режиму, а не такі пусті балачки.

Напомним, власть не создаст антикоррупционный суд, на который не сможет влиять, считает эксперт Александр Солонтай. А закон об антикоррупционном суде сделают элементом предвыборной президентской кампании, подчеркнул он.