СБУ сообщила о задержании администратора антиукраинских групп в соцсетях

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ задержали во Львовской области администратора антиукраинских групп в социальных сетях, который высказывался в поддержку самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Сотрудники службы безопасности Украины во Львовской области пресекли деятельность администратора антиукраинских групп в соцсетях. Оперативники спецслужбы установили, что модератор размещал в интернете материалы с призывами к изменению границ территории Украины и высказывался в поддержку террористических организаций "ЛНР/ДНР", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время обыска по месту жительства администратора правоохранители обнаружили технику и носители информации, которые передадут на экспертизу. Обыски провели в рамках дела "создание террористической группы или террористической организации", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета имени Крушельницкой, которого сайт "Миротворец" включил в свою базу за якобы антиукраинские взгляды.