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    Общество

    СБУ возбудила дело из-за карты Украины без Крыма, вывешенной в День Соборности

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    В Черновицкой области разгорелся скандал из-за нарисованной вручную карты Украины, на которой не было Крыма. Карту вывесили на торжественном мероприятии в День Соборности Украины.
    Карта Украины без Крыма была вывешена на День соборности в Черновицкой области
    Скриншот ТСН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Управление Службы безопасности в Черновицкой области начала уголовное производство в отношении организаторов торжественного мероприятия, которые вывесили карту Украины без Крыма.

    REUTERS Gleb Garanich
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    Мероприятие было посвящено Дню Соборности Украины и проходило в Сторожинецком районном доме культуры. Карта была нарисована вручную и размещена на заднике сцены, с которой выступали официальные лица района. Там же состоялся праздничный концерт, на котором присутствовали военные и местные чиновники.

    "Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 110 УК Украины, Управлением СБУ в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное следствие", — говорится в сообщении правоохранителей.

    Руководство Старожинецкого района отрицает злой умысел при размещении карты: "Инцидента нет, это буря в стакане воды, я вижу там Крым, для меня это не вопрос дискуссии. Это символическое изображение, Сторожинец — многонациональный район, у нас никогда не было сепаратизма, у нас мощный патриотический район. Я выражаю сожаление, что появилась такая новость в центральных СМИ, расшатывать ситуацию недопустимо", — заявил глава местной райгосадминистрации Ярослав Бартош.

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