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    СБУ задержала объявленного в международный розыск джихадиста

    (обновлено: )15401
    По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар" ("Джихадисты"), он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".
    СБУ задержала объявленного в международный розыск джихадиста
    пресс-центр СБУ

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила о задержании гражданина Узбекистана, члена экстремистской группировки, объявленного в международный розыск, говорится в сообщении на сайте СБУ в субботу.

    "Сотрудники СБУ по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что по информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар" ("Джихадисты"), он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".

    пресс-центр СБУ
    СБУ задержала объявленного в международный розыск джихадиста

    По данным СБУ, задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

    "По информации спецслужбы, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в "Джихадчилар" злоумышленник намеревался проводить на территории Украины. Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана", — говорится в сообщении.

    Ранее СБУ и военная прокуратура задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника, который собирался перейти в ряды Вооруженных сил России.

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