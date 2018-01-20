пресс-центр СБУ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила о задержании гражданина Узбекистана, члена экстремистской группировки, объявленного в международный розыск, говорится в сообщении на сайте СБУ в субботу.

"Сотрудники СБУ по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении.

Сообщается, что по информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар" ("Джихадисты"), он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".

пресс-центр СБУ СБУ задержала объявленного в международный розыск джихадиста

По данным СБУ, задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

"По информации спецслужбы, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в "Джихадчилар" злоумышленник намеревался проводить на территории Украины. Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана", — говорится в сообщении.

Ранее СБУ и военная прокуратура задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника, который собирался перейти в ряды Вооруженных сил России.