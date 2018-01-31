СБУ открыла дело против журналиста по требованию заместителя Турчинова

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство против телеведущего и журналиста Александра Дубинского по требованию заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (в прошлом – Свинарчука). Об этом говорится в ответе ведомства на официальный запрос телеканала "1+1".

Ранее сообщалось, что первый заместитель Александра Турчинова обвинил Дубинского в государственной измене и потребовал от главы СБУ Василия Грицака начать уголовное производство. По мнению Гладковского-Свинарчука, информация о его бизнесе, распространенная журналистом в блоге, является клеветой, которая "подрывает доверие общества к органам государственной власти", а также наносит вред национальной безопасности и обороноспособности Украины.

Согласно информации, дело на Дубинского открыли за статьей 259 УПК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).

"По решению прокуратуры города Киева это уголовное производство направлено по подследственности в Печерское управление полиции ГУНП в Киеве", — говорится в ответе СБУ (см. ниже).

Facebook Александра Дубинского Ответ СБУ по поводу журналиста Александра Дубинского

Гладковский сначала просил СБУ открыть уголовное производство касательно государственной измены. Причиной этого якобы стало журналистское расследование о том, что "первый заместитель главы СНБО Украины Олег Гладковский занимается бизнесом в России и проводит оффшорные операции".

Дубинский заявил, что опубликовал документы, которые, по его словам, подтверждают, что Гладковский ведет бизнес в России, несмотря на то, что является государственным чиновником ответственным за оборону, закупку и продажу оружия и имеет доступ к государственной тайне.

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"Тупость окружения Порошенко не знает границ — заявление первого замглавы СНБОУ Олега Гладковского (в душе — Свинарчука) о моей госизмене из СБУ передано в Печерское управление полиции ГУНП Киева. Правда, в процессе мытарств заявления топ-оборонного чиновника, подвизавшегося на бизнесе с РФ и финансировании бюджета страны агрессора, мне изменили статью КПК", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Журналист в расследовании утверждают, что первый заместитель секретаря СНБО Александра Турчинова инвестирует деньги, заработанные в Украине, через кипрские оффшоры в российские "дочки" корпорации "Богдан".

"Все компании принадлежат чиновнику Гладковскому — тогда еще Свинарчуку. Фамилию он изменил после победы Петра Порошенко на выборах, тогда же получил государственную должность — стал первым заместителем секретаря СНБО. Параллельно с изменением своего статуса, Гладковский маскирует свои российские компании", — говорится в расследовании.

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Отметим, что в СМИ Олег Гладковский фигурирует как друг и партнер президента Украины Петра Порошенко.

Ранее в среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии.