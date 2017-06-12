Лента раздора. Георгиевская лента в Украине - табу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник, 12 июня, в День России, президент Петр Порошенко таки подписал закон, который запрещает георгиевские ленты.

По словам главы государства, именно Россия "своей политикой поставила эту ленту вне закона". Порошенко заявил, что георгиевская лента — не символика Второй мировой войны, а "символ агрессии против Украины".

"Подписал закон о запрете георгиевских лент. Ведь это не символика Второй мировой, это — символ агрессии против Украины 2014-2017 годов", — написал глава государства в Twitter.

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Перед этим 16 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете георгиевских ленточек. Документ поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Инициатором законопроекта выступил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что с 2014 года георгиевская лента использовалась "пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стала символом сепаратизма в Украине".

Согласно принятому закону, в Кодекс об административных правонарушениях теперь вводится статья под названием "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты".

За публичную демонстрацию или ношение ленты предусмотрено наказание в виде 50-150 необлагаемых минимумов (850-2550 гривен). В случае повторного проступка в течение года — от 150 до 300 необлагаемых минимумов (2550-5100 гривен) и административный арест на срок до 15 суток. Украинское фото Депутат Скорик: задача медреформы Супрун - сократить население Украины

Не запрещено изображение георгиевской ленты лишь на госнаградах, юбилейных медалях, на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, в частных коллекциях и частных архивных собраниях, в пособиях и учебниках, на документах, принятых или изданных до 1991 года, в экспозициях музеев, тематических выставках, а также библиотечных фондах на различных носителях информации.

Однако не все поддержали эту инициативу. Некоторые правозащитники осудили предложение депутатов ввести аресты за символику СССР. В частности, по их мнению, нельзя исключать случаи ее ношения или демонстрации людьми, которые являются абсолютно лояльными гражданами Украины и не имеют никаких противозаконных намерений, например, ветеранами войны.

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"Задержания мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие мероприятия не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но напротив, сближают с ними нас и нашу страну", — заявляла директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

Реакция в России

По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, наказание за ношение георгиевских ленточек в Украине — это нарушение международных норм, норм нравственности и вообще здравого смысла.

С ней согласился и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, отметив, что тогда можно пойти "по пути отмены Солнца и Луны". "Это не поддается никакому пониманию… А может вообще цвета отменить и радугу отменить заодно?", — сказал он.

Калашников отметил, что Украина пошла по пути не только запрета коммунистических символов, но и символов, которые она определяет, как враждебные. "Хотя никакой враждебности георгиевская ленточка не несет", — подчеркнул депутат.

Из символа победы в символ раздора

Следует отметить, что георгиевская лента имеет свою давнюю историю. Однако спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной войны георгиевская лента из символа воинской славы превратилась в символ раздора. Украинское фото Что на таможне: запрет товаров или паника?

После того, как георгиевская лента стала одним из атрибутов ополченцев на востоке Украины, она все чаще становится причиной драк и конфликтов.

В 2014 году в Киеве впервые на официальных мероприятиях стали использовать как символ Победы красный мак вместо георгиевской ленты.

Изначально георгиевская лента вместе с орденом святого Георгия появилась в 1776 году благодаря указу императрицы Екатерины II. Традиционное толкование цветов георгиевской ленты утверждает, что желтый символизирует пламя, а черный — дым.

Орден вручался офицерским чинам за боевые заслуги и выслугу лет. Позднее, в 1807 году, был учрежден Знак отличия Военного ордена, получивший название Георгиевский крест. Он стал одним из самых уважаемых знаков воинского отличия в Российской империи.

В 1917 году большевики запретили царские награды, хотя во время гражданской войны георгиевская лента использовалась в наградных знаках Белой армии.

Свое новое рождение лента получила только в 1942 году, когда советское правительство учредило ее под названием "Гвардейская лента". Ее выдавали как знак отличия боевым частям и кораблям, получившим звание "гвардейские" за особые заслуги. УНИАН Полосатая вражда: соцсети обсуждают запрет георгиевских лент

Также комбинация черного и золотистого цветов была использована в учрежденном в 1943 году Ордене Славы. "Георгиевские" цвета также использовались в оформлении медали "За победу над Германией".

Со временем цветовое сочетание черного и оранжевого в СССР стало "цветовым кодом" войны. Его использовали для оформления открыток, буклетов, книг и других графических материалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Георгиевская лента как символ памяти о Второй мировой войне начал активно использоваться в России с 2005 года. Многие отмечали, что это стало реакцией на популярность в Украине оранжевой ленты как символа "Оранжевой" революции.

Также в России с 2005 года ко Дню Победы стали проводить акцию "Георгиевская ленточка". Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

По материалам из открытых источников интернет