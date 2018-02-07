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    Общество

    СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ

    (обновлено: )22105
    В СБУ сообщили, что мужчина был завербован сотрудниками ФСБ, он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе и районах Приднестровья.
    Боевик - агент ФСБ
    СБУ, facebook

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе ополченца самопровозглашенной ДНР, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.

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    "Оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Уже в июле 2014-го года он находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции", — сообщает СБУ.

    Служба сообщает, что впоследствии, находясь на территории РФ, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к Приднестровью. 

    "Сотрудники украинской контрразведки получили оперативную информацию о прибытии бывшего боевика в Одессу с территории временно аннексированного Крыма, и задержали его в установленном законом порядке. Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщает СБУ.

    Продолжаются следственно-оперативные действия.

    Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что обвиненный в Украине в шпионаже белорусский гражданин направил в международные организации, в частности в комитет ООН по правам человека, жалобу о применении к нему недозволенных методов дознания.

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