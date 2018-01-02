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    Политика

    Скандального шпиона-переводчика Гройсмана уволили

    (обновлено: )11802
    Государственный секретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко уволил подозреваемого в шпионаже руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.
    Станислав Ежов
    strana.ua

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины уволил подозреваемого в работе на российские спецслужбы заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

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    Сайт Кабинета министров Украины
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    Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров на запрос Украiнських Новин.

    "Ежов Станислав Станиславович уволен с 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета Министров", — говорится в ответе.

    Представление на увольнение было подано руководителем аппарата премьера.

    Ранее сообщалось, что Станислав Ежов, которого СБУ обвиняет в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в свое время был одним из лучших переводчиков-синхронистов в Украине. Перед работой в Кабмине он проходил проверку в управлении контрразведки.

    СБУ, которая задержала Ежова, утверждает, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.

    Премьер заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. СБУ квалифицировала действия Ежова по статье "государственная измена". В службе пояснили, что данная статья позволяет привлекать к ответственности за передачу государственных данных, которые не являются гостайной.

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