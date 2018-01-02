Скандального шпиона-переводчика Гройсмана уволили

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины уволил подозреваемого в работе на российские спецслужбы заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета министров на запрос Украiнських Новин.

"Ежов Станислав Станиславович уволен с 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета Министров", — говорится в ответе.

Представление на увольнение было подано руководителем аппарата премьера.

Ранее сообщалось, что Станислав Ежов, которого СБУ обвиняет в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в свое время был одним из лучших переводчиков-синхронистов в Украине. Перед работой в Кабмине он проходил проверку в управлении контрразведки.

СБУ, которая задержала Ежова, утверждает, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.

Премьер заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. СБУ квалифицировала действия Ежова по статье "государственная измена". В службе пояснили, что данная статья позволяет привлекать к ответственности за передачу государственных данных, которые не являются гостайной.