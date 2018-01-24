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    Общество

    В Украине предъявили белорусу обвинение в шпионаже

    (обновлено: )59
    Юрию Политике вручен обвинительный акт, и сейчас идет подготовка в соответствии с УПК Украины к подготовительному судебному заседанию, которое ожидается в районе середины февраля, сообщили в посольстве Белоруссии.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украинские следователи предъявили гражданину Белоруссии Юрию Политике обвинение в шпионаже, в середине февраля ожидается первое судебное заседание по этому делу, сообщили РИА Новости в посольстве Белоруссии в Украине.

    "Мы подтверждаем эту информацию, это так", — сообщил представитель посольства в среду, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности появившаяся в белорусских СМИ информация, что Политике в Украине предъявили обвинение в шпионаже.

    Правозащитник Владимир Чемерис
    Facebook Владимира Чемериса
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    Представитель посольства добавил, что расследование дела уже завершено.

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    "Гражданину вручен обвинительный акт, и сейчас идет подготовка в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины к подготовительному судебному заседанию, которое ожидается в районе середины февраля", — отметил он.

    По данным белорусских СМИ, Политика был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в июне 2017 года при попытке выезда из Украины в Белоруссию через пункт пропуска в Черниговской области. Украинские правоохранители заподозрили его в сборе в Украине информации, составляющей государственную тайну, и ее передаче другому государству. Подозреваемый вину отрицает.

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