Обвиненный в Украине за шпионаж белорус: меня пытали

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что обвиненный в Украине в шпионаже белорусский гражданин направил в международные организации, в частности в комитет ООН по правам человека, жалобу о применении к нему недозволенных методов дознания.

"Наш гражданин направил обращение в международные организации в связи с нарушением его прав и применением к нему недозволенных методов дознания. Проще говоря, пыток", — сказал пресс-секретарь журналистам в четверг в Минске.

Он уточнил, что, в частности, обращение направлено в комитет ООН по правам человека.

"Так это или нет (применение пыток — Ред.) – надо разбираться. Мы тоже будем на этом настаивать, пока наше официальное обращение к украинской стороне с просьбой о медицинском освидетельствовании задержанного осталось без ответа. В ходе общения с ним консула, он (задержанный белорус – Ред.) сообщил, что реальных проверок его жалоб уполномоченные украинские структуры не проводили. Так быть не должно", — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, "ситуация вокруг задержанного гражданина Белоруссии в Украине постоянно находится в поле зрения МИД Белоруссии". "Я готов подтвердить, что, наконец, спустя 7 месяцев после задержания, ему предъявлено обвинение и в очередной раз продлен срок содержания под стражей до 26 февраля", — сказал Мирончик.

По его словам, ряд обстоятельств и методы, которые применялись к белорусу "ставят под сомнение сам факт якобы совершенных им действий".

"На этом фоне под вопросом и украинская трактовка ситуации, и предъявленные обвинения", — сказал Мирончик.

Ранее сообщалось, что гражданину вручен обвинительный акт.