Фото дня. Суд над переводчиком-шпионом Гройсмана

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 22 декабря, арестовал на два месяца по подозрению в госизмене Станислава Ежова — помощника премьера Владимира Гройсмана.

"Арестовали до 17 февраля", — сказал, выйдя из зала суда, адвокат Ежова Владимир Шпирук.

Ранее сообщалось, что Станислав Ежов, которого СБУ обвиняет в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в свое время был одним из лучших переводчиков-синхронистов в Украине. Перед работой в Кабмине он проходил проверку в управлении контрразведки.

СБУ, которая задержала Ежова, утверждает, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.

Премьер заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. СБУ квалифицировала действия Ежова по статье "государственная измена". В службе пояснили, что данная статья позволяет привлекать к ответственности за передачу государственных данных, которые не являются гостайной.