наверх
23.12.201720:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Фото дня. Суд над переводчиком-шпионом Гройсмана

    Тема:

    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана (26)

    (обновлено: )32109
    Станислав Ежов, которого СБУ обвиняет в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в свое время был одним из лучших переводчиков-синхронистов в Украине.
    Суд арестовал помощника-шпиона премьера Гройсмана Станислава Ежова
    УНИАН

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 22 декабря, арестовал на два месяца по подозрению в госизмене Станислава Ежова — помощника премьера Владимира Гройсмана.

    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании агента ФСБ
    Сайт Кабинета министров Украины
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"

    "Арестовали до 17 февраля", — сказал, выйдя из зала суда, адвокат Ежова Владимир Шпирук.

    Ранее сообщалось, что Станислав Ежов, которого СБУ обвиняет в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в свое время был одним из лучших переводчиков-синхронистов в Украине. Перед работой в Кабмине он проходил проверку в управлении контрразведки.

    СБУ, которая задержала Ежова, утверждает, что чиновник по заданию российских спецслужб собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины, а полученные данные передавал кураторам через электронные каналы связи.

    Премьер заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. СБУ квалифицировала действия Ежова по статье "государственная измена". В службе пояснили, что данная статья позволяет привлекать к ответственности за передачу государственных данных, которые не являются гостайной.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана