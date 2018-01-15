СБУ заблокировала работу шпионской программы

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предотвратила распространение в Украине шпионского программного обеспечения, которое предназначалось для негласного получения информации с мобильных устройств, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Группа злоумышленников из разных регионов Украины разработала программу для скрытого снятия информации с мобильных устройств. Свои "услуги" они продавали клиентам через специально созданные веб-ресурсы. Заказчик, заполнив на сайте соответствующую заявку, получал сначала тестовый доступ к "сервису". Ему приходила ссылка, которую он должен был скачать на телефон нужного ему человека", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вредоносная программа запускалась автоматически при включении телефона и действовала скрыто от собственника мобильного устройства. "Возможности хакерского обеспечения позволяли перехватывать телефонные разговоры, sms и mms-переписку, фиксировать местонахождение абонента, "снимать" общение через популярные мессенджеры и электронную почту, предоставляли доступ к фото- и видеофайлам, которые хранились на мобильном устройстве", — добавили в ведомстве.

Правоохранители провели обыски в офисах и по местам проживания участников группы. "По заключению специалистов, обнаруженное программное обеспечение, установленное на мобильном устройстве, является специальным техническим средством негласного получения информации", — говорится в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по статьям "незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации" и "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи". Решается вопрос об объявлении подозрений, продолжаются следственные действия, добавляет ведомство.

Ранее в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП.