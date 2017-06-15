В Украине начал действовать закон о запрете георгиевской ленты

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Закон, запрещающий изготовление и пропаганду георгиевской ленты в Украине вступает в силу в четверг.

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", — говорится в документе.

Читайте также: ВР решает: языковые инспекторы и экзамены на знание украинского языка

Накануне документ был опубликован в официальной прессе. Ранее его подписал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 (850 грн) до 150 (2550 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение. Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения, влекут за собой наложение штрафа от 150 (2550 грн) до 300 (5100 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты.

Читайте также: Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.