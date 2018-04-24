К вам едет ревизор! Кабмин меняет правила прописки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Очередные нововведения

В офисе реформы админуслуг при Министерстве экономического развития и торговли разработали законопроект, касающийся прописки в Украине. Документ под названием "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" в случае принятия его Верховной Радой может вступить в силу в 2020 году.

Суть документа – изменения в механизме регистрации по месту проживания в Украине, собственно, вводится декларативный принцип регистрации.

Так, информация о месте проживания или о снятии с регистрации в месте проживания украинцев должна вноситься в единую информационную систему. Ее планируют запустить с 1 июля 2019 года (все незарегистрированные граждане смогут бесплатно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года). Таким образом, для регистрации достаточно будет подать онлайн или лично в Центре предоставления административных услуг только один документ – декларацию. Также немаловажно и то, что, как заявляют в офисе реформ, отменяется внесение сведений в паспорт как обязательное условие регистрации, а поставить отметку можно будет по желанию гражданина.

В офисе реформ необходимость нововведений аргументируют тем, что миллионы украинцев не могут зарегистрироваться по реальному месту жительства, когда хотят получить государственные и социальные услуги, и вынуждены отказываться от участия в местных выборах, или не могут устроить детей в школу рядом из-за бюрократической путаницы. Авторы при этом проводят параллель между предложенными новациями и механизмом регистрации в Голландии и Германии.

Отметим, что в действующем законодательстве не предусмотрена система проверок регистрации граждан, а вот главным нюансом в предложенном документе является то, что такой механизм прописан.

"Однако, все услуги имеют свою цену и стоят труда людей, которые их предоставляют, поэтому мы бы хотели предотвратить представление ложных сведений при регистрации, за что и устанавливается административная ответственность", — заявляют реформаторы.

Инициаторы изменений предлагают дать добро на проверки фактов проживания граждан в тех местах, в которых они официально зарегистрированы. Такие проверки будут проводить органы регистрации, а также другие органы власти в случаях, установленных законодательством.

За что будут проверять

Основаниями для проверки служит ряд факторов, по которым чиновники могут заподозрить вранье по поводу проживания гражданина по месту регистрации. Причиной визита сотрудника органа регистрации могут быть:

— обращение распорядителя жилья;

— обращение одного из родителей или иного законного представителя ребенка в возрасте до 14 лет;

— обращение органа государственной власти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье, которое находится по адресу ее зарегистрированного места жительства;

— если за один год гражданин меняет в третий раз место регистрации;

— если более трех семей зарегистрированы в одном помещении;

— если регистрация гражданина аннулирована в течение трех лет хотя бы один раз.

Так, ревизор может явиться только по приглашению и сначала даст проверяемому опросной лист, ответив на вопросы в котором человек должен доказать, что проживает по месту регистрации. Чиновник может аннулировать регистрацию, если ответы в опроснике у него доверия не вызовут. Собственно, тут возникает вопрос, а не открывает ли это новую лазейку для коррупции, когда за определенную "мзду" ревизор подтвердит проживание человека по месту регистрации, когда он фактически там не живет.

Сама же проверка будет заключаться в том, что регистратор с видеокамерой, что будет разрешено, будет искать в помещении подтверждение проживания в нем человека – это касается вещей, имущества и других атрибутов повседневного быта. Где будет храниться такая видеоинформация и как она будет защищена, также пока не ясно. Ревизор может спросить квитанции за ЖКУ, счета или опросить соседей. Срок проверки не должен превышать 30 дней.

Такая система предполагает и штрафы, причем немалые. Предоставление недостоверных сведений с целью регистрации места проживания, то есть сведений о месте жительства, в котором указанное лицо на момент подачи декларации о регистрации не проживало, влечет штраф в размере 100 необлагаемых минимумов — 1700 грн, повторное нарушение уже будет стоить 3400 грн.

Проживание граждан без регистрации места жительства в течение 90 дней после снятия с регистрации, а также не регистрация в такой же срок ребенка в возрасте до 14 лет влечет штраф от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 340 до 850 гривен.

У новаций конкретные цели

По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, у законопроекта офиса реформ, суть которого на первый взгляд кажется абсурдом, есть вполне земные цели.

"Только на первый взгляд кажется идиотизмом, после которого отменят паспорта для колхозников и введут справку из сельсовета для поездок в город. На самом деле власти преследуют вполне конкретные цели: 1. Точно знать местонахождение потенциальных призывников. 2. Сократить предоставление льгот "не местным". 3. Получить инструмент отсечения ненужного электората (например, приезжих с Востока Украины) от выборов", — считает Дубинский.

По его словам, если добавить сюда и перепись населения, во время которой у людей будут спрашивать национальность (чтобы было поменьше "русских"), то можно получить полную картину.

"Закреплённые за областями крепостные, которым не нужно шастать по стране. Не нужно претендовать на льготы. Не нужно голосовать неправильно. И не нужно называть себя русскими. Далее можно определять комендантский час и — готово. Порошенко вечный президент во главе военного коммунизма с правом депортации неугодных", — подытожил Дубинский.

По данным материалов открытых источников интернет