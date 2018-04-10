В Одессе сожгли георгиевскую ленточку у памятника неизвестному матросу

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Одессе возле памятника неизвестному матросу в День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков националисты сожгли георгиевскую ленточку, сообщило во вторник издание Страна.ua.

"В Одессе, где сегодня отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, к вечеру ситуация начала накаляться. К памятнику неизвестному матросу, где утром мирно прошли официальные мероприятия, пришли националисты. Их около 60 человек… Они сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил к памятнику", — говорится в сообщении издания.

С 16 октября 1941 года по 9 апреля 1944 года Одесса была оккупирована немецко-румыно-фашистскими войсками. В период оккупации в городе действовали пять партизанских отрядов, 45 подпольных патриотических групп. За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в Одессе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

Страна В Одессе националисты сожгли георгиевскую ленточку у памятника неизвестному матросу

Город был освобожден 10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной войсками 3-го Украинского фронта. Значительную помощь советским войскам в освобождении города оказали партизаны и подпольщики, вышедшие из катакомб и укрытий. В результате Одесской операции советские войска нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям.