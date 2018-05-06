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    В Николаеве полиция готовится к беспорядкам 9 мая

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    Полиция и Национальная гвардия Украины провели в Николаеве командно-штабные учения, на которых силовики учились реагировать на провокации во время массовых мероприятий 9 мая.
    Видео Управления Нацполиции Украины в Николаевской области

    В Николаеве региональное Управление Национальной полиции провело командно-штабные учения. В ходе учений отрабатывались методы предотвращения массовых беспорядков, которые возможны при праздновании Дня победы 9 мая.

    В учениях приняли участие патрульные полицейские, спецназовцы, кинологи, взрывотехники, конвойная служба и нацгвардейцы. Их готовили должным образом реагировать на провокации во время массовых мероприятий.

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    "У нас одна цель – не допустить нарушений и сделать все возможное, чтобы торжества по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли спокойно, а николаевцы чувствовали себя в безопасности", — подчеркнул начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин.

    Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк".

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