В Николаеве полиция готовится к беспорядкам 9 мая

Видео Управления Нацполиции Украины в Николаевской области

В Николаеве региональное Управление Национальной полиции провело командно-штабные учения. В ходе учений отрабатывались методы предотвращения массовых беспорядков, которые возможны при праздновании Дня победы 9 мая.

В учениях приняли участие патрульные полицейские, спецназовцы, кинологи, взрывотехники, конвойная служба и нацгвардейцы. Их готовили должным образом реагировать на провокации во время массовых мероприятий.

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"У нас одна цель – не допустить нарушений и сделать все возможное, чтобы торжества по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли спокойно, а николаевцы чувствовали себя в безопасности", — подчеркнул начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин.

Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк".

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