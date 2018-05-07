Соцсети о 9 мая по-новому: "всегда хотел посмотреть на внуков эсэсовцев"

Захар Виноградов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Стремительно приближается 9 мая, и столь же неудержимо украинский сегмент соцсетей наполняют размышления на тему: праздновать или нет… Тем временем столица замерла в ожидании грядущей даты. На 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский уже объявил об акции "Бессмертная дивизия". Помимо этого все в той же столице ОУН намерены организовать свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". В этом году финал 9 мая может быть совершенно непредсказуемым, размышляют украинцы в соцсетях, весьма активно обсуждая этот приближающийся исторический день.