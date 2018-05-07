Синоптики дали прогноз погоды на 9 мая в Украине

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. По всей территории Украины в выходной день 9 мая ожидается дождливая погода, передает Укргидрометцентр на своем сайте.

По прогнозу украинских синоптиков, погода будет практически одинаковой во всех регионах: дневная температура от плюс 22 до 26 градусов, ночью — 10-14 градусов тепла

В праздничный день ожидаются грозовые дожди — также во всех областях Украины.

Согласно прогнозу, среда 9 мая станет самым теплым днем на текущей неделе.

Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

Укргидрометцентр Погодная карта Украины на 9 мая

Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

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