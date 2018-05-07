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    Синоптики дали прогноз погоды на 9 мая в Украине

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    Украинские синоптики прогнозируют 9 мая краткосрочные грозовые дожди во всех регионах страны. Несмотря на осадки, среда станет самым теплым дней текущей недели.
    Гроза в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. По всей территории Украины в выходной день 9 мая ожидается дождливая погода, передает Укргидрометцентр на своем сайте.

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    По прогнозу украинских синоптиков, погода будет практически одинаковой во всех регионах: дневная температура от плюс 22 до 26 градусов, ночью — 10-14 градусов тепла

    В праздничный день ожидаются грозовые дожди — также во всех областях Украины.

    Согласно прогнозу, среда 9 мая станет самым теплым днем на текущей неделе.

    Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

    Укргидрометцентр
    Погодная карта Украины на 9 мая

    Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

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