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    Общество

    На смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада

    (обновлено: )20501
    В большинстве регионов Украины температура опустится до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов, которые пришли на смену рекордно жаркой погоде в начале мая.
    Ливень. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье и понедельник произойдет существенное снижение температуры, за исключение восточных и южных областей, где по-прежнему будет жарко до плюс 31 градуса.

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    УНИАН
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    Ранее в Киеве был побит температурный рекорд: такого жаркого мая в столице Украины не было последние 84 года.

    В остальных регионах температура будет колебаться на уровне 21-23 градусов тепла.

    По данным Укргидрометцентра, незначительные осадки ожидаются в Сумской и Черниговской областях.

    В Киеве температура 6 и 7 мая будет плюс 22-24 градуса, ночью в столице похолодает до плюс 13-15 градусов.

    Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует в Украине летом 2018 года превышение средних показателей температуры. Предстоящие три месяца будут аномально жаркими по сравнению с предыдущими годами.

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