На смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье и понедельник произойдет существенное снижение температуры, за исключение восточных и южных областей, где по-прежнему будет жарко до плюс 31 градуса.

Ранее в Киеве был побит температурный рекорд: такого жаркого мая в столице Украины не было последние 84 года.

В остальных регионах температура будет колебаться на уровне 21-23 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, незначительные осадки ожидаются в Сумской и Черниговской областях.

В Киеве температура 6 и 7 мая будет плюс 22-24 градуса, ночью в столице похолодает до плюс 13-15 градусов.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует в Украине летом 2018 года превышение средних показателей температуры. Предстоящие три месяца будут аномально жаркими по сравнению с предыдущими годами.